Inter, Keita è a Milano: può debuttare domenica

Se Keita Balde sarà l’ultimo rinforzo dell’estate nerazzurra lo si saprà a breve. Perché se il sogno Modric sembra ormai lontano, il ritorno di Rafinha potrebbe comunque chiudere in bellezza l’estate dell’Inter, pronta a strappare alla concorrenza il ruolo di prima rivale della Juventus. Intanto, l’ultima domenica senza calcio è stata quella dell’arrivo in Italia dell’attaccante senegalese. Keita è giunto in Italia in auto da Montecarlo in serata e lunedì mattina si sottoporrà alle visite mediche prima della firma sul nuovo contratto, che segna il ritorno in Italia un anno dopo il passaggio al Monaco, rivelatosi deludente.

Affare da 5 milioni di prestito con diritto di riscatto sopra i 30 e Spalletti accarezza già il sogno di schierarlo titolare contro il Sassuolo, visto che Perisic è ancora fuori condizione e Karamoh non convince e Candreva è ormai fuori dai radar: dopo l’iniziale no al Monaco, l’Inter confida nel ripensamento dell’ex esterno della Nazionale, che non ha mai legato con i tifosi nerazzurri. Keita ha infatti svolto la preparazione con il Monaco, giocando anche un tempo nella finale di Supercoppa persa contro il Psg.

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 12-08-2018 23:55