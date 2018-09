Inter, Keita: 'Siamo una squadra forte'

Keita Balde si è detto pronto per le prossime gare che dovrà affrontare con l’Inter.

Il centravanti senegalese, intervistato da Sky Sport, ha parlato della prossima sfida di campionato contro il Parma: “Il mio primo gol in Serie A lo feci proprio al Parma. Giocavamo nel loro stadio e in porta c’era Mirante. Ho vinto un rimpallo, dribblato il portiere e segnato. Proverò a sfruttare anche in questo caso le mie qualità per dare il massimo”.

”Io un attaccante da 15-20 gol? Penso di sì – ha dichiarato l’attaccante ex Lazio – E’ un piacere giocare nell’Inter, questa squadra è composta da grandi ragazzi. I nuovi devono ancora integrarsi e conoscersi, ma siamo forti”.

SPORTAL.IT | 12-09-2018 17:15