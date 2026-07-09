Inter-Khalaili, è fatta: l'israeliano è l'erede di Dumfries, come cambia la fascia destra di Chivu

L'Union Saint-Gilloise ha accettato l'offerta di 25+bonus, l'esterno classe 2004 arriverà sabato a Milano e firmerà un contratto quinquennale. Superata la concorrenza del Napoli

Svolta a destra nell’Inter: nessun sottotesto politico, sia chiaro. Ma i nerazzurri hanno finalmente trovato l’erede di Denzel Dumfries sulla fascia destra: si tratta di Anan Khalaili, classe 2004, uno dei prospetti più interessanti emersi dal calcio belga nell’ultima stagione.

Inter-Khalaili, è fatta

Come riporta Sport Mediaset, l’Inter ha trovato l’accordo con l’Union Saint-Gilloise dopo i no ricevuti alla prima offerta da 20 milioni più bonus e al rilancio da 23 milioni più bonus. Prezzo finale, 25 milioni di euro più bonus: un’offerta che l’USG, che aveva sempre detto di volere 30 milioni, ha deciso di accettare. Khalaili arriverà a Milano sabato per sottoporsi alle visite mediche di rito, poi firmerà un contratto quinquennale da 2,2 milioni di euro all’anno.

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Khalaili, da Haifa all’Europa

Cresciuto nel settore giovanile del Maccabi Haifa, si è trasferito all’Union Saint-Gilloise, dove ha completato il proprio percorso di maturazione affermandosi sia in campionato sia in Champions League. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club europei, ma è stata l’Inter a muoversi con maggiore decisione nelle ultime settimane.

Le caratteristiche tecniche di Khalaili

Va detto però che non si tratta di un giocatore dalle caratteristiche simili a quelle di Dumfries. Khalaili è un esterno offensivo moderno, capace di ricoprire diversi ruoli sulla fascia destra: può fare l’esterno a tutta fascia in un 3-5-2, ruolo che potrebbe interpretare nell’Inter di Cristian Chivu, ma è più un’ala destra in un tridente offensivo. All’occorrenza può giocare anche sulla corsia opposta, pur rendendo meglio partendo da destra.

La differenza con Dumfries

Se Dumfries faceva della forza fisica, dei tagli senza palla e della presenza in area i suoi punti di forza, Khalaili offre maggiore qualità tecnica nell’uno contro uno, più fantasia e creatività, migliore conduzione del pallone e maggiore capacità di creare occasioni partendo palla al piede. Non rappresenta quindi una copia dell’olandese, ma un’esterno più tecnico e imprevedibile, capace di dare nuove soluzioni offensive all’Inter.

Khalaili, Napoli beffato

Sul giocatore c’era anche il forte interesse del Napoli, che aveva avviato i contatti prima dell’Inter, ma Khalaili ha preferito il progetto tecnico nerazzurro e ha spinto personalmente affinché l’operazione si concretizzasse. Pur essendo un talento di alto livello, presenta ancora alcuni margini di miglioramento: deve affinare la continuità nelle scelte negli ultimi trenta metri, può aumentare il numero di gol e assist rispetto al volume di gioco prodotto, deve adattarsi ai ritmi tattici e difensivi della Serie A, molto più esigenti rispetto al campionato belga. Si tratta comunque di un giocatore molto dinamico, resistente e con un’intensità elevata, qualità che gli consentono di coprire l’intera fascia per novanta minuti.