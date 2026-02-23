Inter, il tecnico del Bodo Glimt punge Chivu per la polemica dell’andata sul sintetico: paragone al veleno col City  

L’allenatore dei norvegesi Knutsen non ha preso bene le lamentele dei nerazzurri sul campo dell’Aspmyra Stadion: la frecciata in conferenza stampa

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Oltre che sul campo, il Bodo Glimt sta mostrando di poter battagliare con i top club europei anche sui media: la prova l’ha data il tecnico Kjetil Knutsen, che alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League con l’Inter ha risposto polemicamente alle lamentele sollevate all’andata dai nerazzurri e dai Cristian Chivu sul campo sintetico dell’Aspmyra Stadion, tirando fuori un paragone al veleno col Manchester City.

Inter-Bodo Glimt, le polemiche sul sintetico dell’andata

Quelli del Bodo Glimt non hanno mai lottato per gli ottavi di Champions League, ma sembrano prontissimi a confrontarsi con i top club d’Europa anche sul piano mediatico. Alla vigilia del ritorno dei playoff contro l’Inter a San Siro, Kjetil Knutsen ha replicato con tono decisamente polemico alle lamentele di Cristian Chivu e di tutto il mondo nerazzurro sul terreno sintetico dell’Aspmyra Stadion, lo stadio di casa dove il Bodo Glimt si è imposto per 3-1 nella gara di andata.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lamentele che lo stesso Chivu ha di fatto ripetuto nella conferenza stampa di oggi: “Per domani l’importante che i ragazzi ritrovino l’erba”, ha detto l’allenatore rumeno, alludendo al terreno artificiale dove i suoi sono stati sonoramente battuti dai norvegesi.

Knutsen e Il paragone al veleno col City

Davanti ai giornalisti Knutsen, 57enne allenatore che ha iniziato la sua carriera nell’ormai lontano 1995 e che per tre volte è stato votato tecnico dell’anno in Norvegia, non ha esitato quando gli è stata data l’opportunità di colpire Chivu. “Le lamentele dell’Inter sul nostro campo? Non ci posso fare niente, concentriamoci su ciò che possiamo controllare”, ha dichiarato Knutsen prima di piazzare un velenoso confronto tra l’Inter e il Manchester City, che come i nerazzurri il Bodo ha sconfitto all’Aspmyra Stadion. “Il City non aveva nemmeno nominato il campo… neanche noi siamo abituati a San Siro, ma ora pensiamo ad altro”.

La stoccata contro Chivu

Ancora più chiaro quanto aggiunto poi da Knutsen, passato dopo all’attacco diretto all’Inter e a Chivu. “Quelli che pensano troppo al freddo e ad altre cose non sono furbi per me”, la stoccata del tecnico del Bodo Glimt, che poi si è detto felice di poter giocare in uno stadio prestigioso come il Meazza: “Giocare a San Siro sarà comunque un regalo, dobbiamo essere pronti a raccoglierlo”, le parole dell’allenatore del Bodo Glimt.