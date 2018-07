Inter ko 2-0 col Sion in amichevole

(ANSA) – MILANO, 18 LUG – Primo ko stagionale per l’Inter, battuta 2-0 dal Sion in Svizzera nella seconda amichevole estiva. A decidere la sfida allo stadio Tourbillon le reti di Neitzke al 27′, su errore di Padelli, e di Baltazar al 52′.

Gambe pesanti per i nerazzurri, protagonisti di tanti errori. È durata solo 24′ la partita di Nainggolan, sostituito precauzionalmente per un lieve affaticamento del quadricipite della coscia sinistra. Primi minuti stagionali invece per Mauro Icardi, che ha disputato circa 30′ dopo aver saltato la gara con il Lugano.

ANSA | 18-07-2018 20:29