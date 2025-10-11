Inter ko con l’Atletico Madrid: per Chivu una certezza e due brutte notizie, gaffe in tv

L’Inter di Chivu cade in Libia ai rigori contro l’Atletico Madrid: decisivi gli errori di Luis Henrique e Acerbi dal dischetto. I top e flop

Sconfitta ai rigori per l’Inter di Chivu a Bengasi. Termina con una battuta d’arresto per i nerazzurri l’amichevole internazionale disputata in Libia contro l’Atletico Madrid. La squadra di Cristian Chivu, priva di numerosi titolari impegnati con le rispettive Nazionali, ha schierato una formazione sperimentale, ricca di giovani provenienti dall’U23. Nonostante la buona prestazione, i nerazzurri si arrendono ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Curiose, infine, restano le gaffe in diretta della televisione libica che ha sbagliato le grafiche da mandare in onda ed altro.

Inter-Atletico Madrid, l racconto della gara

L’Inter è partita con convinzione in amichevole, gestendo il possesso e creando anche qualche occasione interessante. Tuttavia, al 35’, l’Atletico è passato in vantaggio con Carlos Martin, abile ad eludere Palacios ed a battere Martinez con un sinistro preciso sul primo palo.

Nella ripresa, al 59’, è arrivato il pareggio grazie a Bisseck, che di testa capitalizza un corner di Mkhitaryan. La gara si è è poi progressivamente spenta, con entrambe le panchine che hanno effettuato numerosi cambi. Al triplice fischio è 1-1 ma, ai rigori, Musso ha parato i tiri di Luis Henrique e Acerbi, regalando la vittoria ai Colchoneros (5-3 complessivo).

Le scelte di Chivu e le note positive

Il tecnico nerazzurro ha dato spazio a diversi giovani: Diouf, Luis Henrique e Palacios dal primo minuto, con Bovo e Spinaccè a completare la linea dei più inesperti. Da segnalare, inoltre, l’impatto positivo di Kaczmarski, subentrato nella ripresa: il classe 2004 ha mostrato personalità e sfiorato il gol con una conclusione da fuori.

Martinez, una certezza per il futuro

Tra le note più confortanti per Chivu c’è la prestazione di Josep Martinez. Lo spagnolo continua a convincere per sicurezza e maturità, candidandosi con forza a ereditare il posto da titolare per il dopo Sommer. La società, intanto, valuta alternative per il ruolo di secondo portiere, ma l’idea è quella di costruire il futuro tra i pali attorno a lui.

I flop: male Palacios e Luis Henrique, delude Bonny

Meno brillante la prova di Palacios, autore di diverse incertezze difensive, tra cui quella decisiva sul vantaggio spagnolo. Anche Luis Henrique non lascia il segno: poco incisivo in attacco e timido nei duelli, sbaglia anche il penalty decisivo. Male anche Bonny che non impatta in modo positivo nella gara, in campo per 72′.

La curiosa gaffe della TV libica

Nel pre-partita di Inter-Atletico è accaduto anche un episodio curioso: la televisione libica ha invertito i ruoli dei due tecnici, presentando Simeone come allenatore dell’Inter e Chivu alla guida dell’Atletico. Durante la diretta sono poi apparsi altri errori nelle grafiche, con i nomi di Bonucci ed Eriksen tra le sostituzioni nerazzurre, due giocatori che da tempo non fanno più parte della rosa interista (l’ex difensore della Juve da ragazzo rimase due anni in nerazzurro, ma parliamo di circa vent’anni fa).

