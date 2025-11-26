Inter, altro ko con l'Atletico: Chivu sbaglia i cambi, Sommer non para più, Lautaro in pausa. Tifosi furiosi

Ancora una sconfitta per i nerazzurri, la prima in Champions dopo quattro avversarie "facili": sul web c'è chi rimpiange Inzaghi, ma sotto accusa finiscono pure alcuni big.

Era diventato beniamino indiscusso prima della sosta, grazie alla vetta della classifica acciuffata al termine di una lunga e convincente rimonta. Poi, però, sono arrivati due tonfi clamorosi e dolorosi: quello nel derby contro il Milan e quello in Champions contro l’Atletico a Madrid. E l’idillio tra i tifosi dell’Inter e Cristian Chivu si è improvvisamente raffreddato. Il tecnico romeno è il principale imputato dopo la beffa del Metropolitano, un 2-1 che complica la rincorsa dei nerazzurri alle prime otto posizioni della league phase di Champions. Atletico che, di fatto, era il primo avversario “vero” per i nerazzurri dopo quattro partite tutto sommato facili contro Ajax, Slavia Praga, Union Saint-Gilloise e Kairat.

Atletico Madrid-Inter, Chivu finisce sotto accusa

Nel mirino dei tifosi i cambi del tecnico dopo l’1-1 di Zielinski: l’Inter, che sembrava in controllo, si è di fatto “consegnata” all’Atletico che ha poi vinto all’ultimo respiro con Gimenez. “Squadra imbarazzante, in 4 giorni 2 sconfitte contro due squadre scarsissime. Chi non rimpiange Inzaghi non capisce niente”, scrive un tifoso su X. “Qualcuno spieghi a Chivu che con le belle prestazioni non danno punti“, un altro commento. E ancora: “Nessuno dei cambi ha inciso, se non in negativo. Spiace per Chivu, ma non è pronto“. Oppure: “Quando avevamo la partita in pugno le cervellotiche sostituzioni del signor Chivu arretrano la squadra”. E infine: “Non iniziate con ‘la prestazione’ e le occasioni e l’Inter ha giocato bene”.

Tifosi indignati: ce n’è anche per squadra e club

C’è però chi difende il tecnico e divide le responsabilità tra squadra e società. “L’Inter è oggettivamente una squadra di polli. Noiosa, leziosa, snervante. Montata. Supponente. Sfigata. Scarsa”. Oppure: “Tutti a prendersela con Chivu, ma chi ce l’ha messo in panchina? Colpa dei vertici”. Per un altro tifoso amareggiato le colpe principali sono dei calciatori: “Se questa squadra perde tutte le partite di cartello non è colpa di Inzaghi o di Chivu ma di chi scende in campo. Giocatori senza personalità!”. O anche: “Sempre la stessa storia. Bel gioco, meritavamo di più, che sfortuna: e bastaaa”.

Bufera su Sommer e Lautaro: quanti attacchi sui social

Poi ci sono i big sotto tono. Dal portiere all’attaccante. “Quest’anno la pausa di Lautaro mi sembra ancor più lunga del solito“, osserva un fan deluso. “Perché Chivu non ha schierato il capitano? Ah ha giocato? Ma beeene”. Anche l’estremo difensore svizzero è bersagliato: “E anche stasera 2 tiri in porta 2 gol. Ex giocatore“. Oppure: “Vogliamo parlare dello slancio di Sommer sul secondo goal?”. E ancora? “Giochiamo senza portiere“. E c’è chi, dopo le critiche recenti per l’erroraccio nel derby, sottolinea impietosamente: “A portieri invertiti avremmo vinto 0-3, invece abbiamo perso 2-1”.