Inter-Kulusevski a gennaio: la carta di Marotta

L'Inter è sempre più vicina a Dejan Kulusevski, per il quale avrebbe già trovato un accordo con l'Atalanta per il trasferimento del gioiello in prestito al Parma alla corte di Antonio Conte nel mese di giugno.

Marotta, però, sta cercando di regalare fin da subito lo svedese classe 2000 al tecnico pugliese. Ballano solo 5 milioni tra i nerazzurri e la Dea, ma resta da convincere la società emiliana a privarsi fin da subito dell'attaccante.

Una carta importante potrebbe essere Matteo Politano, finito in fondo alle gerarchie di Conte e scontento del suo poco impiego in nerazzurro.

SPORTAL.IT | 27-12-2019 11:43