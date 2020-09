Inter, l’affare Vidal scatena una convinzione nei tifosi

L’Inter continua a lavorare alla squadra per la prossima stagione. Il club nerazzurro come tutti quelli italiani, e probabilmente tutti quelli a livelli mondiali, dovrà prestare maggiore attenzione “al cartellino del prezzo”. La crisi post-covid ha infatti portato a un mercato fatto di austerità e con pochi colpi importanti.

Di Marzio: “Oltre Vidal, c’è Marcos Alonso”

Il giornalista di mercato Gianluca Di Marzio ha rivelato che l’Inter sta lavorando al colpo Vidal dal Barcellona, mentre sulla fascia pensa anche all’ex Fiorentina Marcos Alonso. “In caso di partenza di Dalbert, l’Inter potrebbe tornare su Marcos Alonso, lo spagnolo è la prima scelta di Conte che ha già lavorato con lui in Inghilterra”.

La situazione Vidal: “Per quanto riguarda il cileno sempre contatti continui con il Barcellona: si tratta a oltranza per sbloccarla il prima possibile, e ora nella trattativa c’è anche l’Inter visti i buoni rapporti con i catalani. L’operazione si farà ma serve l’accordo economico magari con l’inserimento di possibili bonus sotto forma di indennizzo al Barca per liberare il cileno”.

La reazione dei social

I tifosi dell’Inter però non vogliono perdere tempo. Dopo aver visto sfumare le possibilità scudetto nella scorsa stagione, i fan nerazzurri sono convinti che si tratti della stagione giusta per dare l’assalto al tricolore e spodestare la Juve. Ma per farlo serviranno i calciatori giusti: “Non c’è niente da lavorare – scrive Armata Nerazzurra – siamo solo barboneggiando. Quando e se riconosceremo un indennizzo al Barca (come per Rakitic), allora Vidal arriverà. Coin la preparazione già iniziata mi chiedo se questua povertà abbia senso. Conte starà già bollendo”.

I tifosi invitano la società a stringere i tempi per mettere a disposizione del tecnico tutti i giocatori nel minor tempo possibile. Mentre su Marcos Alonso, i fan nerazzurri preferiscono non sbilanciarsi: “Gira e rigira Marcos Alonso è sempre stato in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte per la fascia sinistra (già lo scorso anno). Non so quanto sia fattibile come operazione ma sarebbe un grande acquisto”, scrive Nunzio.

SPORTEVAI | 12-09-2020 09:11