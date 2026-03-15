Inter, l'Aia dà ragione a Frattesi sul rigore: Marotta ha parlato con l'arbitro, la paura del club e le polemiche sul web

Contestata anche la scelta di mandare al Var Gariglio che non è tra i top, i sospetti dei nerazzurri legati al caso Bastoni, web in tilt

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il silenzio dell’Inter dopo il pari con l’Atalanta che ha fatto scattare definitivamente l’allarme rosso dopo un mese in calo perenne c’è stato solo davanti a taccuini e telecamere. La Gazzetta rivela che Marotta ha chiesto e ottenuto un confronto con la squadra arbitrale: “garbato” e durato una mezz’oretta. Subito dopo i dirigenti hanno stabilito il silenzio stampa ma com’è stato valutato l’operato di Manganiello dai vertici arbitrali?

Per l’Aia era da rigore il fallo su Frattesi

Se quasi tutti (tranne Stramaccioni e molti tifosi) ritengono lieve il contatto su Dumfries prima del gol di Krstovic, la maggioranza di moviolisti ed esperti invece convergono sul contatto Scalvini-Frattesi: era da sanzionare col calcio di rigore. Anche l’Aia sarebbe d’accordo, come rivela Mediaset (a San Siro erano presenti Gervasoni e De Marco). L’amarezza nerazzurra deriva anche da due precedenti molto simili e con i quali era stata penalizzata proprio l’Inter. Un rigore a favore della Juventus dopo un contatto Dumfries-Alex Sandro nell’ottobre del 2021 e un altro rigore nel gennaio 2024 a favore del Verona per il tocco di Darmian su Magnani.

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Perché Gariglio al Var

Se Manganiello però oggettivamente non poteva vedere perché coperto da una selva di gambe, il Var sì ed aveva il dovere di richiamare quantomeno il fischietto di Pinerolo all’on field review. Ma chi c’era al Var? Ecco un altro oggetto di polemica, in postazione (con Chiffi all’Avar) c’era Matteo Gariglio, un membro Aia che nel 2023 era stato dismesso dalla Can sopo sole 19 partite di Serie A dirette in tre stagioni per poi essere “retrocesso” al Var. Di sicuro non un top come un big-match come Inter-Atalanta meritava.

Il sospetto dell’Inter

Il timore della capolista è infine anche un altro: possibile che il “caso Bastoni” condizioni gli arbitri? Dopo le polemiche per la simulazione del difensore e tutta la baraonda che ne è seguita sono arrivati due arbitraggi di sicuro non a favore con tre episodi sospetti: il mani di Ricci nel derby, il contatto Sulemana-Dumfries sul gol dell’Atalanta e il rigore negato a Frattesi dopo lo scontro con Scalvini ieri).

La sentenza di Calvarese

Duro il giudizio dell’ex arbitro Calvarese che sui social scrive: “Frattesi arriva per primo sul pallone, lo stoppa, potrebbe calciare subito dopo ma subisce un vero e proprio calcione da Scalvini; se non riusciamo a darci delle linee guida granitiche su episodi oggettivi come questo rischiamo di creare molta confusione”

L’amarezza di Biasin

Non di dà pace Fabrizio Biasin. Il cronista del quotidiano Libero, noto simpatizzante interista e volto noto di Mediaset, è lapidario su X/twitter: “Si può discutere dell’intervento su Dumfries, non di quello su Frattesi: anticipa il suo avversario, prende un calcio. È fallo sempre: Ce l’hanno spiegato gli arbitri con un’infinità di rigori fischiati per interventi identici e, nel peggiore dei casi, dopo doverose revisioni. L’arbitro di Inter-Atalanta ha scelto di fare diversamente: niente rigore, niente revisione. Ha preso una clamorosa cantonata e in un attimo ha trasformato la sfida tra Inter e Atalanta nella sfida tra Inter e arbitro. E quella non la vinci mai”.

Fioccano le reazioni dei tifosi sul web: “Delle ragioni dopo i danni fatti non ce ne facciamo niente. Vergogna” e poi: ” Ricci non è rigore mai, su quello di Scalvini si, il tocco c’è, ma è leggerissimo e Frattesi (come tutto il resto della squadra) casca in preda a spasmi…si poteva fischiare? Si ok. Si poteva non fischiare? Ancora si” e anche: “Sul rigore di Frattesi l’arbitro non può vedere. Li é il VAR che isolata l’immagine che chiarisce che Frattesi anticipa Scalvini deve richiamarlo all’OFR”

C’è chi scrive: “Ma come fa a non essere un calcio, Scalvini interviene per calciare il pallone lontano dall’area, calcia Frattesi, poteva mai calciare via il pallone con un calcetto?” e poi: “Basta che Scalvini chieda scusa e siamo tutti a posto no?” e anche: “Manganiello ha il fischetto in bocca pronto a fischiare ditemi se non è malafede quella. Su frattesi no comment. Volevano riaprire il campionato e in 2 giornate ci sono riusciti,mi raccomando in società zitti continuiamo ad accettare tutto”

Il web è scatenato: “Calciopoli2 eclatante, vergognoso, rivoltante e la Società Inter in silenzio, ci hanno derubato uno Scudetto l’anno scorso quest’ anno assistiamo a dei furti pazzeschi e assurdi!” e poi: “Il tocco su Frattesi è lieve e non ha alcun impatto. Il tuffo è comico e abbiamo delle partite piene di tuffi comici e di risultati casuali dati da tocchi fortuiti di mano. Questo non è mai rigore” e infine: “Guarda che se ti toccano mica è sempre rigore. So che ormai eravate abituati a prendere rigori anche per molto meno. Sarebbe ora che i rigori si diano per falli veri e reali e non per tocchi leggeri e assolutamente ininfluenti”.