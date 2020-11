Inter, l’ansia dei tifosi: “E’ il momento di decidere”

Da sogno di mercato a realtà a caso. Questo il percorso che ha fatto Christian Eriksen. Il giocatore danese è arrivato all’Inter meno di un anno fa ma la sua parabola sembra decisamente più lunga e ora anche a un passo dalla conclusione.

Le parole dal ritiro

Il giocatore danese è tornato sula sua situazione in casa Inter nel corso del ritiro della nazionale danese: “All’Inter non va come sognavo. I tifosi vorrebbero vedermi giocare e anche io lo vorrei. Ma l’allenatore ha idee diverse e io devo rispettare le sue scelte. Gennaio? Vedremo, ora mi concentro solo sul calcio giocato”.

Parole che sanno di addio quelle del danese che non ha mai trovato la giusta sintonia con Antonio Conte. Il suo tipo di calcio sembra non andare d’accordo con le idee del tecnico ma i tifosi si interrogano sul perché la società abbia investito quasi 20 milioni poco meno di un anno fa.

La reazione dei tifosi

Nel corso degli ultimi giorni si è parlato molto delle possibili destinazioni del giocatore danese, con qualcuno che ha parlato anche di un trasferimento ai cugini del Milan. La gran parte dei fan nerazzurri si schiara dalla parte del danese e di fatto contro Antonio Conte: “Ecco che fine fa il miglior centrocampista che abbiamo avuto dai tempi di Sneijder. Grazie ad Antonio Mazzarri con il 3-5-2 e basta”.

Anche Pierino incolpa il modulo adottato da Conte per questa situazione: “La cosa veramente assurda secondo me, è che basta cambiare il modulo per poter far giocare tutti i giocatori migliori, ma per motivi incomprensibili questo non viene fatto mai”. Mattia invece si prepara all’addio: “Sarebbe stato un bel sogno, Chris. Peccato”.

