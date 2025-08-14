Inter, l’estate dei piani B: dopo Chivu tocca e Nkunku e Badé, alternative ai sogni Lookman e Leoni

La situazione del nigeriano non si sblocca, mentre l’obiettivo numero uno per la difesa è già del Liverpool: come per la panchina, i tifosi nerazzurri dovranno accontentarsi delle seconde scelte

Per la parte più critica dei tifosi dell’Inter, quella 2025 verrà ricordata come l’estate dei piani B: dopo aver mancato l’ingaggio di Cesc Fabregas in panchina e aver virato su Cristian Chivu, il club nerazzurro potrebbe finire per fare lo stesso con Ademola Lookman e Giovanni Leoni, obiettivi principali per rafforzare attacco e difesa. Christopher Nkunku e Loic Badé i nuovi target di Beppe Marotta e Piero Ausilio.

Inter, la virata da Fabregas a Chivu

Quando l’Inter ha presentato Cristian Chivu come nuovo allenatore, Beppe Marotta si è affannato a spiegare che il tecnico rumeno non rappresentava un ripiego per i nerazzurri, che dopo l’addio di Simone Inzaghi si erano fiondati su Cesc Fabregas, incassando però un secco rifiuto da parte del tecnico catalano del Como. Se non un ripiego, Chivu può essere di sicuro definito un piano B per l’Inter. E, come per la panchina, pare che i nerazzurri dovranno accontentarsi della seconda scelta anche per rafforzare difesa e attacco.

Badé piano B dopo Leoni al Liverpool

Quella del 2025 rischia dunque di essere l’estate dei piani B per l’Inter. Dopo l’allenatore, i nerazzurri sono infatti costretti a cambiare obiettivo anche per il nuovo difensore chiesto da Chivu: Giovanni Leoni, a lungo inseguito dall’Inter, è infatti finito al Liverpool in pratica in 48 ore, obbligando Beppe Marotta e Piero Ausilio a trovare un’altra soluzione sul mercato.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’Inter punterebbe ora a ingaggiare Loic Badé, centrale francese del Siviglia, obbligato a cedere i suoi pezzi pregiati per esigenze di bilancio: Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund sono in vantaggio, ma Badé avrebbe dato priorità ai nerazzurri.

Il rischio per Nkunku, alternativa a Lookman

In attacco, invece, l’Inter spera ancora di poter arrivare all’obiettivo principale, Ademola Lookman, ma come noto la trattativa con l’Atalanta è entrata ormai in fase di stallo. L’Inter intende ancora aspettare il nigeriano, ma così rischia di passare dal piano A direttamente a quello C… Ad oggi l’alternativa principale a Lookman è infatti Christopher Nkunku, esterno francese che il Chelsea ha necessità di cedere: finora i nerazzurri erano in vantaggio, ma nelle ultime ore anche Bayern e Lipsia si sarebbero iscritti alla corsa per il giocatore.

Per i tifosi è l’estate dei piani B

La lentezza e le incertezze dell’Inter sul mercato stanno di fatto esasperando i tifosi, scatenati nelle ultime 24 ore dal passaggio di Leoni al Liverpool. “L’inter avrebbe dovuto prendere Leoni e Lookman al primo giorno di mercato. Ora invece andiamo sui rincalzi”, sottolinea Andre su X. “Leoni al Liverpool è una sconfitta per l’Inter che perde un altro giocatore di prospettiva, tra l’altro messo nel mirino da mesi”, sottolinea Antonio. “Noi viviamo nel perenne limbo. E per questo ci siamo fatti scappare Leoni. Finirà allo stesso modo con Lookman”, attacca Tommy. “Avete da mesi solo due nomi: Leoni e Lookman. Uno è volato in Premier, l’altro verrà tenuto a Bergamo. L’Inter ha fatto il peggior mercato possibile da che ho memoria”, il bilancio di Conti. “Da Lookman a Nkunku, da Leoni a Badé: questa è davvero il mercato dei piani B”, l’analisi di Luca.