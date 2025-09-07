Inter, l'intervista di Lautaro su Inzaghi e Calhanoglu scatena un vespaio sul web

Lautaro chiarisce sui casi Inzaghi e Calha: malintesi, traduzioni contestate e polemiche dopo l’addio del tecnico. Tifosi divisi tra accuse e difese

Il retroscena sull’addio di Inzaghi, raccontato da Lautaro Martinez, accende ulteriormente gli animi dei tifosi nerazzurri. Il capitano dell’Inter ha escluso che le voci sull’addio dell’ex tecnico abbiano inciso sul finale di stagione complicato dell’Inter, dopodiché è arrivata la correzione di France Football che ha cambiato tutto il senso dell’intervista e alimentato ulteriormente la confusione. Il numero 10 dei nerazzurri ha anche chiarito – nel dettaglio – cosa sia successo con Calhanoglu durante il Mondiale per club. Per i tifosi, però, non c’è da stare sereni.

Il chiarimento con Çalhanoglu

Dopo l’eliminazione con il Fluminense al Mondiale per club si era accesa la polemica e il litigio a distanza con Calhanoglu. Lautaro ha chiarito: “È stato un malinteso. Alcune cose non mi sono piaciute; le mie affermazioni erano generiche (‘Chi vuole restare, resti, chi non vuole se ne vada’) e non erano rivolte specificamente a lui. Da capitano, è quello che mi è venuto in mente in quel momento. Abbiamo discusso con la squadra, l’allenatore e la dirigenza. E tutto va bene, tutto è stato chiarito.”

Lautaro ha poi mandato una frecciatina all’ex Inzaghi: “L’arrivo di un nuovo allenatore, l’inizio di un nuovo ciclo, ci fa bene. È importante cambiare aria, obiettivi e punti di forza”.

La prima traduzione e la rettifica di France Football

France Football aveva inizialmente riportato: “Inzaghi ci ha comunicato di aver ricevuto un’offerta e che se ne sarebbe andato, ma eravamo tutti concentrati sugli obiettivi. La sua comunicazione non ha comunque influito sulla finale di Champions che avremmo giocato”.

Ore dopo, però, è arrivata una rettifica con una diversa traduzione: “In quel momento il mister non ci aveva comunicato di aver un’offerta e che sarebbe andato via. Noi eravamo estranei a quelle voci, concentrati su tutti gli obiettivi che avevamo”.

Marotta, lo “zampino” e le polemiche social

La correzione non ha spento gli animi, anzi: molti tifosi hanno visto in questa mossa un intervento diretto della dirigenza, con ‘Marotta in prima linea’ per proteggere la propria versione. Il sospetto è che un giornale del calibro di France Football difficilmente abbia potuto commettere un errore così evidente.

Intanto, il dibattito resta acceso sui social: da una parte chi accusa Inzaghi di aver pensato al futuro nel momento cruciale della stagione, dall’altra chi difende i suoi risultati e il lavoro fatto a Milano: “Inzaghi già aveva apparecchiato la tavola, finale disputata senza mordente perché già sapevano tutto”. E ancora: “Inzaghi comunque ha fatto cose grandiose, ci sta che a fine ciclo sia accaduto tutto ciò”.

A commentare poi sui social l’intervista di Lautaro è il giornalista Fabrizio Biasin che scrive: “Ascoltando l’audio dell’intervista a “France Football”, in realtà, Lautaro rispetto al futuro di Inzaghi dice esattamente il contrario: “…all’epoca l’allenatore non ci ha mai informato che aveva un’offerta e che se ne sarebbe andato. Ci siamo concentrati sui nostri obiettivi”.

I tifosi insorgono sul web: “C’è l’audio, quindi c’è poco da fare Fabrizio. Si, dice esattamente il contrario ma siccome qui le notizie non le controlla nessuno, o in pochissimi.. Che ci possiamo fare?…” E ancora: “Bestemmie di Lautaro nulla, il razzismo di Acerbi nulla, la gomitata di Bastoni neanche l’audio dell’intervista viene compreso chirurgicamente! Quello che volete sentire e vedere esce sempre… INGIOCABILI”

E infine: “In effetti mi pareva strano che la società cascasse dal pero ed è dovuta ricorrere ad un ripiego come allenatore … con tutto il rispetto per Chivu che stimo !!!”

I tifosi non si fidano della ‘pace’ tra Lautaro e Calhanoglu

Le polemiche sul web non terminano qui e nell’occhio del ciclone torna anche Calhanoglu sul tema della pace fatta con Lautaro. C’è chi ancora non si fida: “Questo era il momento in cui l’Inter, Marotta e OakTree avrebbero dovuto riflettere, ma non lo hanno fatto. Lautaro aveva centrato il problema: un calciatore senza motivazioni distrugge l’ambiente. Calhanoglu e Dumfries andavano ceduti. NE PAGHEREMO LE CONSEGUENZE.”

E ancora: “Ma cosa aspetta l’Inter a darlo via ??? Liberiamo lo spogliatoio da chi non vuol restare e da chi ha creato problemi la scorsa stagione … Delle parole di Lautaro sull’avvenuto chiarimento, mi fido poco … il malumore nello spogliatoio è difficile da far sparire !!!”

C’è poi chi provoca: “La Gazzetta ha detto che hanno fatto pace sul gruppo whatsapp e poi hanno fatto una cena a casa del Lauty. Inoltre il Chaly ha detto che vuole restare per vincere la Champions. Tutto a posto tranquilli.”

Non si placano gli animi sul web: “Il mio CAPITANO!! Anche in stampelle non rinuncerebbe a giocare e a dare TUTTO per l’Inter. Forse solo il giorno in cui andrà via (prego che non arrivi mai) ci renderemo DAVVERO conto della fortuna e dell’onore che abbiamo nell’averlo”.

