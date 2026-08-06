Inter, l'ultima beffa di mercato dopo Nico Paz e Palestra scatena i tifosi: per Marotta una doccia fredda

Rischia di sfumare anche l'acquisto di Cuti Romero che sembrava a un passo, decisivo l'inserimento dell'Atletico Madrid di Simeone che ha già il gradimento del giocatore

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il calciomercato dell’Inter continua a vivere una fase di stallo. I nerazzurri sono in cerca di un esterno destro, di un centrocampista centrale e di un difensore, ma dopo le beffe Nico Paz, Palestra e il caso Khalaili rischiano un’altra doccia fredda su Romero. Gli accordi con il Tottenham e con il giocatore c’erano già sulla base di 35 milioni più 5 di bonus agli Spurs e 5,5 a stagione al calciatore ma l’affare può andare in porto solo con la cessione di Pavard, che ha un ingaggio lordo da 6,5 milioni così si è fatto sotto l’Atlletico Madrid che è a un passo dal soffiare il giocatore ai nerazzurri.

Simeone spariglia le carte

I colchoneros, che stanno vendendo Molina per 13 milioni più 4 di bonus alla Roma e Ruggeri all’Aston Villa per circa 18 milioni, hanno la liquidità necessaria e stanno preparando l’offerta giusta. A fare la differenza è la presenza in panchina di Diego Simeone, un fattore determinante per il centrale argentino. Il giocatore ha già detto di voler giocare nell’Atletico.

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La rabbia dei tifosi sul web

Fioccano le reazioni sui social: “La cosa è molto semplice, se vado al supermercato posso acquistare quello che voglio. Ovviamente se ho i soldi” e poi: “Nico Paz, Palestra, Solet ora questo…ho tralasciato qualcuno?” e anche: “Questi non vogliono investire soldi, stanno solo proteggendo il loro pignoramento, qui davvero le vittime sono i tifosi interisti che vengono presi per i fondelli da questi fondi speculativi, solo adesso iniziano a sentire puzza di fregatura, si stanno svegliando, perché iniziano a vedere disattese tutte le loro aspettative di mercato, e non siamo più a giugno che il mercato deve iniziare, siamo già alla prima di agosto” e ancora: “offerte da 40-50M che ops non vanno in porto perché “che cattivoni vogliono tutti un pochino di più, e poi arriva la riccona di turno e ce lo ruba ue ue ue””

C’è chi scrive: “Stranamente quando devono pagare il cartellino di un giocatore l’operazione non va mai in porto. Ma che strano…” e poi: “Problemi sulla tenuta fisica? Certo, e l’inglese che invece ha saltato 58 partite in 2 anni dubbi sulla tenuta fisica non ne dà?” e anche: “Il fondo Oaktree non spende ma vuole guadagnare, per poi rivendere il club al miglior offerente”, oppure: “Non è Simeone sono i cash che fanno la differenza non c’è competizione a livello con la liga premier League PSG Bayern Monaco Arabia saudita e Turchia”.

Il web è scatenato: “Mi sembra di tornare ai vecchi tempi: colpo dell’Inter Ryan Giggs ad ogni estate” e poi: “Meglio così, non aveva senso spendere tutto quello che abbiamo (se l’abbiamo) in un reparto già completo e competitivo. Che individuino l’esterno e caccino i soldi per quello e la squadra è fatta e competitiva” e infine: “Quanto dobbiamo ancora farci prendere in giro prima di fare dura contestazione alla societa!??? Siamo veramente cosi cretini???? Almeno la decenza di finirla con tutte queste trattative farlocche che si sa già come finiscono...Palestra, Diaby, Kone, Romero, Chalobah, Paz, Molina, Jones se vuolete vado ancora avanti, stanno facendo un mercato da amatori, tutti gli altri club ci stanno surclassando è una vergogna!!!”.