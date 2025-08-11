Inter, l'ultimo dribbling di Lookman all'Atalanta: lascia il Portogallo e vola a Londra, il perché della sua mossa

L'ultima puntata della telenovela Lookman: l'attaccante ha raggiunto la sua abitazione londinese dove si sta allenando da solo. Marotta valuta il rilancio solo in un caso

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’ultima mossa di Lookman è l’ennesimo sgarbo all’Atalanta. Ademola scatta sulla fascia e dribbla Bergamo, volando dal Portogallo all’Inghilterra. In attesa dell’Inter, che resta in attesa di sviluppi certa del sì del calciatore, corteggiato pure da Napoli e Arsenal.

Lookman saluta il Portogallo per Londra

Lasciato il buen retiro portoghese, dove si era recato anche l’anno scorso quando era in trattativa col Paris Saint-Germain, Lookman ha scelto di rifugiarsi presso la sua abitazione a Londra, dove si sta allenando da solo nella speranza che il mercato faccia il suo corso. Il nigeriano dribbla nuovamente la Dea, alimentando tensioni e veleni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dunque, il giallo dell’estate si arricchisce di un nuovo capitolo, ma la fine del romanzo sembra ancora lontana. Perché i Percassi non hanno alcuna intenzione di darla vinta all’eroe di Dublino, all’attaccante che con i suoi gol ha consentito all’Atalanta di alzare al cielo una storica Europa League.

L’Atalanta non cede, l’Inter valuta il rilancio

Il muro contro muro con l’ex Leicester finora non ha sbloccato l’impasse. Anche perché l’Inter non si è mossa dalla sua prima e unica offerta da 42 milioni di euro più di 3 di bonus, già rifiutata dall’Atalanta. Ma c’è una novità. Come riportato da SportMediaset, Marotta, rientrato da una fugace sortita all’estero, potrebbe decidere di rilanciare fino a 50 milioni, purché arrivi un segnale da parte degli orobici.

Un cenno d’apertura da parte della famiglia Percassi, dopo che Ademola ha rifiutato la corte dell’Arsenal. La Dea ha voglia di vendere Lookman? Se sì, a che prezzo? Prima di spingersi oltre, l’Inter confida di ottenere risposte a questi interrogativi.

Sullo sfondo l’insidia Napoli: le ultime

Poche ore fa, l’annuncio ufficiale della cessione di Raspadori all’Atletico Madrid, che impone al Napoli di tornare sul mercato per colmare il vuoto lasciato da Jack. La strada è tracciata: Conte punterà sul 4-3-3, per cui ai partenopei serve un esterno offensivo sulla sinistra da alternare a Noa Lang.

Tante le idee, tra cui un possibile ritorno di fiamma per Lookman, vecchio pallino del club campano. Due gli ostacoli: la Coppa d’Africa in programma dal 21 dicembre al 18 gennaio e la volontà dell’attaccante che si è già promesso all’Inter. Ecco perché i campioni d’Italia potrebbero decidere di spostare il mirino altrove.