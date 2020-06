Inter, l'ultimo no spaventa i tifosi

In principio fu Kulusevski, corteggiato e blandito prima che la Juventus si inserisse per soffiarglielo. Poi via via l’Inter si è vista scippare di mano altri obiettivi: da Mertens che ha preferito rinnovare col Napoli quando in tanti già lo vedevano vestito di nerazzurro, a Timo Werner che è stato il sogno di mezza estate. Ieri è arrivata anche la doccia fredda di Kumbulla, su cui si è fiondata la solita Juventus e ora l’ultima mazzata. Edinson Cavani avrebbe detto sì all’Atletico Madrid.

Cavani sembrava lontano dai colchoneros ma ora è quasi fatta

Una sorpresa perché non più tardi di gennaio il Matador e l’Atletico avevano litigato quando erano a un passo dal matrimonio. L’affare saltò per ragioni economiche. E le parti si lasciarono malissimo, con Enrique Cerezo, presidente dei colchoneros, ad accusare la famiglia del giocatore di aver chiesto un bonus abnorme all’atto della firma.

Cavani dice no all’Inter

Dopo aver illuso Marotta di essere pronto ad accettare le offerte dell’Inter, Cavani avrebbe già dato la sua parola a Simeone. E per l’Inter è un’altra beffa.

Marotta cambia obiettivo in attacco

Cosa succede ora? Crescono le chance di permanenza di Alexis Sanchez, ma è chiaro che con Lautaro sempre in bilico, questo non possa bastare. E allora ecco tutti i nomi della lista di Marotta e Ausilio. Ad e ds nerazzurro seguono da vicino Andrea Belotti, Edin Dzeko, Federico Chiesa, Pierre-Emerick Aubameyang e Alexandre Lacazette.

Sui social tifosi interisti delusi

La delusione sui social è palpabile. I fan dell’Inter sono preoccupati non solo perché sfuma un altro obiettivo (anche se non il primo della lista) ma per i troppi no che si susseguono: “Anche oggi Inter beffata … ” oppure: “Inter e 3: Mertens, Werner, Cavani. Lo sto dicendo da dicembre che senza se e senza ma tocca muoversi per Tonali e Chiesa.”.

C’è chi scrive: “Se Cavani dovesse saltare per andare all’Atletico non sarei stupito se l’Inter tenesse Sanchez con le dovute condizioni”, un tifoso del Napoli ribatte: “Cavani se tornasse a giocare in Italia lo farebbe solo con l’azzurro del Napoli. Mettetevelo nelle tempia”.

Infine c’è anche chi tira un sospiro di sollievo: “Ma meno male! Comunque il problema vero dell’Inter non sarebbe la cessione di Lautaro(se arrivassero a 90 cash io lo venderei),il problema è non avere in mano un sostituto credibile (e non lo sarebbero Mertens, Cavani, Belotti, Pedro).

