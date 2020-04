Inter, la conferma di Sensi è a un passo

Stefano Sensi sempre più vicino alla conferma all'Inter anche in vista della prossima stagione. La 'Gazzetta dello Sport' suggerisce infatti una decisione ormai presa dalla dirigenza nerazzurra, pronta a riscattare il cartellino del centrocampista ex Sassuolo.

Antonio Conte in particolare avrebbe sottolineato la propria volontà di continuare a puntare sul marchigiano esploso con la maglia del Cesena, e ora all'Inter non rimane che versare al Sassuolo i 20 milioni necessari per terminare l'acquisto del giocatore a titolo definitivo.

SPORTAL.IT | 11-04-2020 09:20