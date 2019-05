Inter, la Curva Nord avverte i giocatori e attacca Icardi

A pochi giorni dalla sfida decisiva contro l'Empoli, che vale l'accesso alla Champions League, la Curva Nord, centro del tifo organizzato nerazzurro, ha mandato un messaggio ai giocatori dell'Inter.

"Nessuna scusa, nessun perdono, fuori i c…oni!. Noi vi sosterremo per 90 più recupero come se fossimo nuovamente a Madrid ma alla fine sarà festa o guerra!!!"

"Lo spogliatoio si è abbondantemente espresso escludendo il numero 9 e la Curva Nord ha deciso di sostenere la scelta persuasa dall’importanza della salvaguardia di un gruppo su cui, allontanando capricci e protagonismi individuali, si rimane convinti che si possa costruire un futuro".

"Adesso lo spogliatoio deve però prendersi le proprie responsabilità e dimostrare a tutti che la scelta è stata presa per il bene dell’Inter e non per ripicche o capricci di gruppo".

"Come già detto noi daremo tutto per sostenere l’Inter ma se fallirete l’obiettivo, la battaglia non sarà più per allontanare il solo Icardi ma per una totale rifondazione chiedendo l’esclusione di tutti coloro che saran stati protagonisti in negativo di una stagione che malgrado tutto rimaniamo fiduciosi possa ancora concludersi con la riconquista di un obiettivo importante che non mancheremmo certo di celebrare.Dimostrateci di aver fatto la scelta giusta, avanti Inter!".

A San Siro è in arrivo una gara thriller: domenica sera i nerazzurri si giocano la Champions League, i toscani la permanenza nella massima serie. Da notare che, nei 12 precedenti in casa dell'Inter, ci sono state ben 11 vittorie per la Beneamata.

A livello di formazione, Spalletti dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 con Politano, Nainggolan e Perisic alle spalle di Icardi (con Lautaro Martinez in panchina). Andreazzoli non cambia molto del suo Empoli, reduce da tre vittorie consecutive. In attacco il duo formato da Farias e Caputo.

INTER-EMPOLI, domenica ore 20.30

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Traoré, Pajac; Farias, Caputo. All. Andreazzoli

SPORTAL.IT | 23-05-2019 12:16