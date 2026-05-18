Inter, la festa per il 21° scudetto

Il pullman scoperto con a bordo i calciatori accolto dall'entusiasmo dei tifosi

Sono le 19 quando il pullman scoperto con a bordo i calciatori dell’Inter esce dallo stadio San Siro. Al termine della partita finita con un pareggio contro il Verona la squadra nerazzurra si è ufficialmente laureata campione d’Italia, conquistando il suo ventunesimo scudetto. Migliaia i tifosi ad aspettare i propri beniamini fuori dallo stadio. Il pullman, con in testa il capitano Lautaro Martinez e l’allenatore Cristian Chivu, si è così snodato tra la folla dei tifosi in giubilo. Tanti fumogeni e striscioni hanno animato la parata che diretta verso piazza Duomo, dove si conclude in serata.