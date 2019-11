Inter, la Juventus tenta lo sgambetto per un attaccante

Dopo il caos scoppiato a Napoli e le conseguenti notizie di una rivoluzione ideata da Aurelio De Laurentiis, diversi club hanno messo gli occhi sui giocatori azzurri. Uno dei più ambiti è senza dubbio Dries Mertens.

Il belga ha il contratto in scadenza a giugno, il rinnovo dopo l'ammutinamento generale è impossibile e tra un paio di mesi il giocatore potrà firmare per qualsiasi società: l'Inter, secondo il Corriere dello Sport, si è mossa prima di tutte le rivali ed è pronta ad accaparrarselo a parametro zero.

Antonio Conte ha ribadito più volte la necessità di ampliare la rosa e tutt'oggi manca un vice Lukaku.

Secondo diverse fonti Beppe Marotta avrebbe offerto al giocatore un contratto biennale da sei milioni di euro a stagione, bonus compresi, più un'opzione di rinnovo per una terza stagione. Le ultime indiscrezioni, però, parlano di un inserimento della Juventus nella trattativa.

Mertens ha più volte rifiutato ricche offerte dalla Cina per continuare a dimostrare il suo valore in Italia. Al momento è improbabile che De Laurentiis decida di cederlo a gennaio, ma in estate le quotazioni di un nuovo scenario sono in ascesa.

L'Inter è in pole essendosi mossa con largo anticipo, ma il richiamo della Juventus potrebbe essere determinante nella scelta finale. Più defilate al momento le ipotesi Milan e Roma.

Per farlo restare a Napoli è intervenuto anche Maradona attraverso le colonne del Corriere dello Sport: "Caro presidente, questo ragazzo non fartelo scappare. Ha più di trent'anni, lo so, ma corre e gioca e fa gol con le freschezza e l'entusiasmo di un ragazzo. Poi, se proprio dovesse andare via, sappia Mertens, che a La Plata nel mio Gimnasia un posto per lui ci sarà sempre. Lui è nato centravanti ma non lo sapeva. Tutti quei gol non li può fare uno che non è attaccante nell'anima, oltre che nel piede".

SPORTAL.IT | 12-11-2019 17:05