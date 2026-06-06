Inter, la Marotta League spiegata da Marotta: polemica sul web

Il presidente nerazzurro risponde alle critiche sulla Marotta League attraverso un'intervista alla Gazzetta. I tifosi non ci stanno e passano al contrattacco.

Dall’addio alla Juventus alla chiamata ricevuta da un numero anonimo per passare all’Inter. Come Zhang ha convinto Marotta a diventare un dirigente nerazzurro fino a diventare poi presidente. L’intervista in esclusiva della Gazzetta dello Sport al presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, scatena il web con una domanda sulla Marotta League.

L’addio alla Juventus

Dalla Juve, nell’autunno del 2018, se ne andò perché non era d’accordo con l’acquisto di Ronaldo. Spiega Marotta: “Non ero d’accordo, ma non è stato per quello. Diciamo che quando la proprietà fa un passo avanti, il manager deve fare un passo indietro… Della Juventus ricordo tanti momenti belli e con Andrea Agnelli sono rimasto in buoni rapporti”.

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La chiamata dell’Inter

Nel corso dell’intervista, Marotta ha poi svelato un retroscena sul primo contatto che ebbe con l’Inter: “Tornai a casa, incassando la più grande delusione della mia vita, senza avere alcun impegno. Ma il giorno dopo, esattamente il giorno dopo, mi arrivò un messaggio da un numero a me sconosciuto firmato Zhang… Chiamai subito Urbano Cairo per farmi confermare che quello era davvero il numero di Zhang.”

Ed infine racconta Marotta: “Così sono ripartito come ad dell’Inter. E poi è arrivato il fondo Oaktree, nei confronti del quale nutro un’immensa riconoscenza. Ho grande stima per il loro approccio profondamente collaborativo e sinergico col club. A loro devo gratitudine per avermi offerto l’opportunità di diventare Presidente, chiudendo così, nel modo più bello, il cerchio della mia carriera”.

Il commento sulla ‘Marotta League’

Arriva poi dalla Gazzetta una domanda sulla Marotta League. Risponde il presidente nerazzurro: “Grazie per questa domanda. Penso che sui social abbondino quei leoni della tastiera che non sanno nulla delle persone di cui parlano e del percorso che queste persone hanno fatto. Si fa in fretta a giudicare senza conoscere. Così si mette solo fango nel ventilatore”.

Ed, infine, Marotta risponde anche ad una domanda sul parallelismo con Enzo Ferrari che sosteneva che in Italia si perdonano anche i ladri e gli assassini, ma non si perdona chi ha successo: “C’è troppa gente che non sa accettare la sconfitta, vittima della cultura del sospetto e dell’invidia. Ero a San Siro quando l’Inter, nel 1965, vinse la seconda Coppa dei Campioni contro il Benfica, con il gol di Jair. Ecco, se vincessimo la Champions potrei anche andare in pensione…”

I tifosi si schierano contro Marotta

Sul web sono arrivate prontamente le reazioni dei tifosi all’intervista di Marotta: “Ultime 3 trasferte: Como, Ladri e Sassuolo. Toccherà vincerlo ancora in Aprile. Bella la marottaleague negata da Marotta.”

E ancora: Gli unici sospetti sono su chi indaga, o fa finta di indagare e poi mette tutto sotto silenzio. Altro che MarottaLeague il problema è Silenziopoli. C’è poi chi scrive: “L’Inter è stata la squadra meno espulsa d’Europa negli ultimi anni; nel 2021-22 unica squadra di serie maggiore senza alcuna espulsione dopo 24 giornate, e nel 2024-25 risultava ancora tra quelle con meno cartellini rossi.”

Gli animi sul web non si placano: “La marottaleague è proprio questa la domanda fatta ad arte con la risposta pronta e tutta la rete di giornalisti asserviti a questa Lega di falliti riportano immediatamente.” E ancora: “Preferisco essere un leone da tastiera che organizzare riunioni massoniche con vertici arbitrali, gruppi malavitosi calabresi, dirigenti di federazione nonché politici protetto da procuratori, magistrati e dalla seconda carica dello stato. Se non è MarottaLeague questa…”

Cresce il nervosismo: “Tra favori e rigori di cittadinanza, ve lo sistemano subito il prossimo campionato.” Ed anche sul calendario di Serie A nascono polemiche: “C’è una squadra che può abbassare, grazie al gioco, l’autostima dell’avversario? Sì, il Como. Per due volte il Napoli giocherà contro l’Inter dopo aver affrontato il Como.

E ancora: Sto leggendo che ai ratti cartonati non piace il calendario della prossima Serie A cioè capito? Il loro presidente ha in mano baracca e burattini ma agli interisti non piace il calendario ahahahaha Marotta League 26/27 is coming!” Ed infine: “Fumo negli occhi per tentare di nascondere il marcio sotto il tappeto. Non vi crede più nessuno, esclusi quelli ovviamente.”

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