Inter, la mossa di mercato: proposto uno scambio al Cagliari

L'Inter valuta soluzioni alternative per rinforzare il centrocampo a disposizione di Antonio Conte. Oltre ad Arturo Vidal e Christian Eriksen, da tempo nel mirino degli uomini di mercato, la società nerazzurra ha messo gli occhi sul giocatore del Cagliari Nahitan Nandez, arrivato questa estate in Sardegna dal Boca Juniors.

Conte apprezza le qualità del centrocampista uruguaiano, in grado di coprire più ruoli in campo e disimpegnarsi bene in entrambe le fasi di gioco. Una pedina preziosa che Marotta e Ausilio vorrebbero portare subito a Milano sfruttando i rapporti con la società sarda e il momento di tensione tra l'entourage del giocatore e il patron dei rossoblu Giulini sui diritti d'immagine.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra potrebbe proporre al Cagliari uno scambio secco con Nainggolan, attualmente in prestito proprio in Sardegna.

Secondo indiscrezioni dal club sardo, Giulini ha aperto a una possibile cessione del giocatore, ma non vuole inserire nella trattativa Nainggolan e chiede almeno 40 milioni di euro per il cartellino del sudamericano.

La posizione del presidente degli isolani potrebbe in ogni caso cambiare a breve, dopo la prima udienza del Tribunale di Cagliari per il contenzioso sui diritti d’immagine sollevato dai rappresentanti di Nandez nei confronti del club, attesa per il 14 gennaio.

SPORTAL.IT | 03-01-2020 15:25