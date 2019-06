Inter, la pazzesca proposta al Barcellona per Vidal

Antonio Conte è da poche settimane l'allenatore ufficiale dell'Inter ma sta già cercando di plasmare i nerazzurri a sua immagine e somiglianza.

Il tecnico salentino ha comunicato a Mauro Icardi che non è nei suoi piani per la prossima stagione: l'ex Juventus e Chelsea vuole uno spogliatoio compatto e unito, che lo segua ciecamente per perseguire con ferocia l'obiettivo scudetto. Il reparto chiave è il centrocampo, da rivoluzionare: preso ormai Stefano Sensi dal Sassuolo, con Nicolò Barella in avvicinamento, la terza pedina potrebbe essere Arturo Vidal, il Guerriero per eccellenza del suo triennio juventino, il giocatore che più si identificava nei dettami tattici ed ideologici di Conte.

Sportmediaset riporta la suggestione di mercato: i nerazzurri potrebbero offrire Radja Nainggolan, deludente in questa stagione, al Barcellona, per arrivare al cileno. Si ragiona sulle cifre: il Ninja arrivò a Milano per 38 milioni, mentre i blaugrana hanno preso Vidal dal Bayern per 18 milioni più tre di bonus. Per quanto riguarda l'ingaggio invece il cileno guadagna il doppio di Nainggolan (circa 9 milioni a stagione). L'idea sarebbe qella di uno scambio di prestiti con diritto di riscatto.

Nainggolan, voluto da Spalletti, rischia di non inserirsi nei piani di Conte, soprattutto per motivi disciplinari. Inoltre arriva da una stagione deludente. Vidal, che in Spagna raccontanto come tentato da un'offerta dalla Cina, potrebbe tornare in Italia per l'ultima esperienza della sua carriera (a maggio ha compiuto 32 anni).

SPORTAL.IT | 24-06-2019 11:25