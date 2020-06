Inter, la provocazione di Biasin scatena l’ironia dei tifosi

In attesa del primo calcio a un pallone anche in Italia, a tenere banco resta solo il mercato. E’ inutile nascondersi, spesso proprio quando si parla di trattative, cessioni o scambi vengono fuori le notizie più disparate. In casa Inter l’argomento di conversazione, soprattutto sui social, è quello riguardante Lautaro Martinez.

L’attaccante argentino si è reso protagonista di un’ottima stagione sotto la guida di Antonio Conte e complice anche la presenza di Lukaku al suo fianco, è entrato nel radar dei principali club europei. Tra questi c’è anche il Barcellona che da qualche mese ormai ha deciso di dare una caccia spietata al giovane attaccante, anche su consiglio di Leo Messi che vede in Lautaro il compagno ideale.

Biasin ironico sui social

Ma più che una trattativa quella tra Inter e Barcellona sembra una battaglia mediatica. I nerazzurri non vogliono cedere il giocatore, ma pretendono solo il pagamento della clausola (111 milioni di euro), sul versante opposto però c’è un Barcellona che non sta passando un momento particolarmente positivo dal punto di vista economico.

E allora si ragiona di scambi e contropartite, ma quella proposta dal quotidiano sportivo Mundo Deportivo ha destato più di una perplessità: 70 milioni più il cartellino di Junior Firpo. Al punto che Fabrizio Biasin dal suo account Twitter ha subito ironizzato: “Questo Firpo deve essere veramente forte: il suo valore è passato da 10 a 41 milioni in due settimane. E senza giocare neanche una partita. Fenomenale”.

Le reazioni dei social

Tra i tifosi dell’Inter si risponde alla notizia con la stessa ironia: “Invece di alzare il cash alzano il valore di Firpo. Se continua così a settembre gli diamo Martinez e 50 milioni per Firpo”. Una contropartita tecnica che ovviamente non soddisfa i tifosi nerazzurri: “Io l’ho visto giocare più volte – dice Isi – è un Dalbert un po’ più fisico. Vale massimo 10 milioni di euro”.

Ma c’è chi vede la cosa anche al contrario come Tom: “Beh, Lautaro è passato da 20 a 111 facendo 6 gol”. Mentre un tifoso juventino ironizza: “Un po’ come Bastoni a 31 milioni con tre presenze in serie A”.

