Inter, la rabbia dei tifosi: è caccia ai colpevoli

Niente da fare. Il discorso scudetto che la Juventus sembrava aver chiuso già nella giornata di ieri con la vittoria sul Torino e la contemporanea sconfitta della Lazio, oggi sembra ancora più chiuso. L’Inter si arrende in casa al Bologna che rimonta nella ripresa mettendo a segno un uno-due in pochi minuti.

Sui social è ovviamente tempo di processi. Il passo falso dell’Inter e il distacco dalla prima posizione si fanno significativi e per i tifosi nerazzurri ci sono dei colpevoli da trovare, e ovviamente si comincia dall’allenatore.

Conte sulla graticola

Dopo aver vestito i panni del salvatore per gran parte della stagione, adesso anche Antonio Conte finisce sul banco degli imputati. “Il peggiore in campo è stato Antonio Conte, doveva confermare Sanchez e non Lautaro, centrocampo in confusione con Gagliardini e Eriksen, cambi sbagliati. Insomma, delusione totale”. E la delusione dei fan è davvero tanta: “Conte, guai se tiri fuori la storia che non vinciamo da 10 anni. Che se non vin siamo anche quest’anno è soprattutto colpa tua. Ha avuto tutto quello che hai chiesto”.

Il rigore della discordia

Nella sconfitta interista pesa senza dubbio il rigore fallito da Lautaro Martinez. Ma i fan nerazzurri non danno la colpa al giovane talento argentino: “Lautaro sul rigore ha tante colpe quante ne hanno Conte-Lukaku – dice Piero – Sull’1-0 consegni il rigore a un altro? E tu mister lo permetti?”. E sempre a proposito di errori i tifosi non sono neanche comprensivi nei confronti di Sanchez che sbaglia una clamorosa occasione per riportare la partita in parità.

Addio campionato

La sconfitta casalinga contro il Bologna segna la fine delle speranza nerazzurre di poter continuare a sognare lo scudetto. La Juve sembra ormai impossibile da recuperare e c’è chi lo fa notare: “Se sbagli un rigore, svirgoli in area e segnano, ti cacciano un difensore per un fallo inesistente, ti mangi i gol, Skorupsky modalità Neuer, il risultato è inevitabile. Testa all’Europa League, campionato chiuso”.

SPORTEVAI | 05-07-2020 19:22