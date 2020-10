Inter, la richiesta dei tifosi a Conte: "Vogliamo vederlo così"

Non c’è solo l’emergenza Covid19 a tenere impegnati i tifosi dell’Inter. A pochi giorni dal derby la società nerazzurro ha riscontrato l’ennesima positività ed ora si comincia a temere per la gara di domenica prossima.

Ma il weekend delle nazionali offre anche alcuni argomenti di discussione prettamente calcistici e tra questi in casa Inter si parla sempre di Christian Eriksen. Il giocatore danese arrivato a Milano nello scorso inverno e che ha fatto fatica a trovare una collocazione tattica precisa nello scacchiere tattico di Antonio Conte. Questa è la stagione della verità e il danese dal ritiro ha fatto sapere di non voler rimanere un altro autunno a sedere in panchina.

Il gol in nazionale

Il giocatore danese è andato a segno con la sua nazionale nel match di Nations League contro l’Islanda, uno splendido contropiede con oltre 50 metri palla al piede prima di battere l’estremo difensore avversario. E ovviamente i social hanno subito tirato in ballo l’argomento.

Il giornalista Fabrizio Biasin ha stuzzicato i tifosi dell’Inter scrivendo: “Beh una cosa la possiamo dire: quantomeno sull’allungo Eriksen non ha grossi problemi”. E’ uno spunto di conversazione per i tifosi nerazzurri che ormai da mesi chiedono a Conte che venga dato più spazio al giocatore, fino a questo momento impiegato davvero poco. “Stava scappando da Conte”, commenta ironicamente Giorgio, mentre c’è chi attacca i giornalisti italiani: “Sono molto i giornalisti italiano che non capiscono di calcio e spesso guardano le figurini. Non tutti per fortuna. Eriksen è calcio senza fronzoli”.

I tifosi dell’Inter dimostrano un po’ di acredine nei confronti del tecnico che fino a questo momento ha tenuto il giocatore in panchina: “E’ forte anche in altre cose ma a Milano ci tocca vederle in tv quando gioca con la nazionale”. Mentre Filippo da tifoso avversario fa notare: “Sembra quasi che ogni volta che giochi dobbiate autoconvincervi sia forte. Da juventino dico che è fortissimo. Ma Conte preferisce i soldatini, i Barella, i Sensi i Gagliardini: mi auguro per voi che Eriksen sappia giocarsi le sue opportunità”.

SPORTEVAI | 12-10-2020 08:30