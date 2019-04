Inter, la richiesta di Gundogan spaventa Marotta

L'Inter è alla ricerca di un centrocampista di classe con una spiccata visione di gioco. Dapprima si era fatto il nome di Luka Modric, poi il connazionale Ivan Rakitic ed ora il tedesco Ilkay Gundogan.

L'ex Borussia Dortmund ha un contratto che lo lega al Manchester City fino al 2020 ma non ha alcuna intenzione di rinnovare, come ha rivelato Pep Guardiola: "Gundogan non giocherebbe se ci fosse un motivo per non farlo giocare. Non vuole prolungare col City quindi non vorrebbe giocare, però gioca. Io prendo le decisioni sul campo in base a ciò che sento in quel momento. So come funziona, la gente giudica dai risultati: quando vinciamo vado bene, quando perdiamo non vado più bene".

Gundogan vorrebbe quindi cambiare aria e potrebbe farlo a fronte di un'offerta di trenta milioni di euro, che l'Inter sarebbe disposta a pagare qualora Perisic dovesse salutare Milano, e un ingaggio di nove milioni a stagione. Su quest'ultimo punto Marotta ha qualche dubbio dato che si parla di un giocatore reduce da diversi infortuni e di 28 anni. Qualora il centrocampista abbassasse le sue richieste, l'affare potrebbe chiudersi dato che Luciano Spalletti è uno dei più grandi estimatori del tedesco.

Proprio sul futuro del tecnico nerazzurro è intervenuto Beppe Marotta: "Spalletti sta facendo viaggiare la squadra lungo gli obiettivi prefissati. Abbiamo gli stessi punti dello scorso anno ma siamo terzi, la Champions è alla portata e speriamo di poterla raggiungere perché è prioritaria. Giusto dargli fiducia, ha ancora due anni di contratto, abbiamo lui e bisogna elogiarlo per i risultati ottenuti. Le voci su Conte sono una conseguenza del fatto che sia libero e un allenatore vincente. Normale venga accostato a questa o quella società a seconda dei momenti, ha vinto con Juve e Chelsea dimostrando grandissime cose anche con la Nazionale".

SPORTAL.IT | 17-04-2019 17:45