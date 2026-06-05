Inter, la rivelazione di Chivu dopo il rinnovo: “C’è stato un momento in cui ho temuto l’esonero”. Le richieste a Marotta

L'allenatore nerazzurro scandisce il futuro dei nerazzurri. Le richieste del tecnico per il mercato sono specifiche: dall'arrivo di Palestra al futuro di Bastoni

Manca solo l’ufficialità, ma ormai è pura formalità. Cristian Chivu ha prolungato il proprio contratto con l’Inter fino al 2028, dopo una prima annata in nerazzurro semplicemente trionfale. Per mister doblete è il giusto coronamento di una stagione da incorniciare, chiusa con la conquista del 21esimo scudetto e della decima Coppa Italia. Un’accoppiata che mancava in casa nerazzurra dal 2010, l’anno del Triplete di Mourinho. E proprio quel double ha spalancato le porte del rinnovo con il club di Viale della Liberazione. In una lunga intervista a la Gazzetta dello Sport, il tecnico ha tracciato il bilancio dell’annata appena archiviata, ma ha anche iniziato a delineare i contorni dell’Inter che verrà.

Chivu fino al 2028 e una confessione: “Pensavo potesse saltare il banco”

“L’allenatore è quello che paga per primo in tutto. Ora ho capito perché ai giocatori si fanno contratti da cinque anni mentre a noi solo due”. È con una battuta che Cristian Chivu commenta il proprio rinnovo con l’Inter fino al 2028. Dietro il tono scherzoso, però, si nasconde anche un fondo di verità vissuta. Il tecnico ha infatti ammesso di aver temuto, in alcuni frangenti della stagione, che la sua avventura in nerazzurro potesse interrompersi anzitempo: “Qualche pensero mi era venuto, soprattutto dopo le sconfitte con Udinese e Juventus. Lì per un attimo ho pensato che potesse saltare il banco, ma poi ho visto che la società non aveva la stessa mia percezione. Anzi, mi ha subito sostenuto. Io ho sentito solo sostegno e vicinanza”.

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E quel sostegno, alla fine, ha pagato. Perché Chivu ha chiuso la sua prima stagione da tecnico dell’Inter in maniera tanto sorprendente quanto trionfale. Nel bilancio dell’annata, il tecnico ha individuato il momento di svolta e si è soffermato anche sul suo limite più grande: “Non ho mai avuto tempo di guardare indietro, ho sempre pensato alla partita successiva. Pensavo a come dare continuità alle cose buone fatte. Abbiamo imparato a reagire alle difficoltà e alle sconfitte e lì sta la svolta. L’errore? Io sono il primo critico di me stesso, anche e soprattutto quando vinco. Ne ho fatti tanti di errori e tendo sempre a farmi domande, dopo le partite ma anche durante”.

Chivu guarda avanti: “Ripetersi non è semplice, ma ho campioni”

Anche la doppia sconfitta contro il Bodo/Glimt in Champions ha lasciato qualche strascico: “Avremo dovuto e potuto fare meglio, però oggi è tardi rimuginare. Abbiamo analizzato quelle gare e sono stati tanti piccoli dettagli ad averci portati alla sconfitta. Fa parte del processo”. Ma per cogliere fino in fondo la portata dell’impresa di Chivu, bisogna fare un ulteriore passo indietro. Il tecnico ha infatti raccolto un’Inter ancora scossa, ferita nel morale dalla pesantissima sconfitta nella finale di Champions contro il PSG. Da quelle macerie psicologiche, l’allenatore ha saputo ricostruire, rimettendo in piedi la testa dei suoi e ribaltando completamente la rotta fino al trionfo. Ora, sguardo al futuro: “Non è mai semplice ripetersi dopo una vittoria, però ho a che fare con grandi campioni. Dobbiamo avere stessa mentalità, fame ed equilibrio”.

“Piani A e piani B per ogni ruolo”: Chivu e l’Inter del futuro

Capitolo mercato, dove il primo nodo riguarda Dumfries, ormai in partenza verso il Real Madrid: “Ha fatto il suo, aveva una clausola e l’Inter non ha potuto fare niente per fermarlo. Noi dobbiamo essere pronti ad avere la soluzione”. E sulla possibile soluzione, ovvero il nome di Marco Palestra, il tecnico non si è sbilanciato: “Si tratta di un bel profilo, ma non è un mio giocatore oggi, quindi non posso parlarne”.

Per la prossima stagione, del resto, Chivu e la dirigenza hanno già individuato le caselle da riempire: un portiere, un difensore, un centrocampista e un esterno. L’allenatore, però, ha preferito non sbilanciarsi sulle strategie di mercato: “Non faccio mercato in questa sede, quello tocca ai dirigenti. Abbiamo pianificato tutto, ci sono piani A e piani B per ogni ruolo, ma poi arriva agosto e può succedere di tutto perché si possono creare situazioni che non ti aspettavi. Tra l’altro, nell’estate del Mondiale tutto può diventare un’agonia”.

Inevitabile, poi, un passaggio su Bastoni. Non è stata un’annata semplice per il difensore, attorno al quale ruotano voci di mercato già da un pezzo: “Lui è un nostro campione, è normale che girino storie di mercato attorno a lui perché per me è uno dei più forti centrali del mondo. So che uomo è Alessandro, ma so soprattutto cosa ha dato, cosa dà e cosa darà nel futuro per noi”. E uno sguardo, infine, al futuro più ampio, con la consapevolezza di chi sa che nessun trionfo garantisce nulla: “Da una stagione all’altra cambiano tante cose e l’anno scorso eravamo noi a non avere per tutti stabilità. Si diceva fosse finito un ciclo, e invece…Siamo consapevoli che tutte le squadre ripartono da zero con tante incognite, quindi non vedo nessun vantaggio in partenza”.