Inter, la scusa di Chivu non placa i tifosi: con Inzaghi mai successo

Il doppio ko col Bodo gela i fan che ricordano come negli anni passati gli ottavi fossero l'obiettivo minimo, nessun alibi per tecnico e squadra

La parola vergogna non va usata, anche se hai rimediato due scoppole da una squadra che conta 80mila anime: sia perché il Bodo ha dimostrato di essere davvero forte, sia perchè le squadre materasso non esistono più ma per l’Inter non raggiungere gli ottavi di Champions è un mezzo fallimento. Sia perché la squadra per andare avanti ce l’aveva, sia per i precedenti recenti. Con Inzaghi in panchina gli ottavi erano l’obiettivo minimo. Con Simone in panchina i nerazzurri sono stati eliminati due volte agli ottavi e per due volte sono andati in finale (perdendo). Non convince la gestione del doppio impegno con i norvegesi: formazione sbagliata all’andata ed approccio inadeguato al ritorno. Sotto accusa ci va anche Chivu.

L’alibi di Chivu

In conferenza il tecnico rumeno ha riconosciuto il valore degli avversari (“Il Bodo è una squadra organizzata che è venuta qua a fare quello che doveva fare con determinazione. Dobbiamo fare loro i complimenti, hanno meritato di passare il turno”) ma ha trovato un alibi: “Le energie sono difficile da trovare quando giochi ogni 3 giorni. A Si poteva trovare qualche energia in più sbloccandola, ma con 10 avversari nell’area avversaria era veramente difficile. C’è amarezza. Negli ultimi 3 mesi il Bodo ha giocato 4 partite, tutte in Champions. Avevano davvero tanta energia in più, Purtroppo in Champions non siamo riusciti a essere competitivi. Abbiamo iniziato bene vincendo quattro gare di fila, poi abbiamo perso qualche punto nonostante delle buone prestazioni. Si sa che in Champions il livello è alto e se non riesci a trovare concretezza trovi avversari che ti puniscono al primo errore”.

La rabbia dei tifosi

Fioccano i commenti sui social: “Fallito uno degli obiettivi stagionali . Questo è il dato”, e poi: “Fallimento! Anche a Milano si giocherà una volta a settimana. Ora però va bene vincere campionato per far dimenticare questa brutta eliminazione? Non era meglio come l’anno scorso giocare tre finali e perderle tutte e 3?” e anche: “Troppo sottovalutati i norvegesi, da anni una buonissima squadra di un movimento calcistico in grande crescita. Il solito errore di sentirci superiori agli altri. In CL non puoi permetterti di sbagliare completamente una partita.”

C’è chi scrive: “nell’edizione di domani della Pravda che si dirà? Colpa del freddo? colpa del sintetico? colpa della trasferta?” e anche: “Peggio del 5-0 col psg, molto peggio. Scritta un’altra pagina vergognosa della nostra storia. Si può essere eliminati, ma non in questo modo. Non basterà lo scudetto per dimenticare questa evitabile doppia figuraccia“, oppure: “Non ha perso contro una squadra alla portata, ma contro una squadra inferiore. Non mascheriamo la figuraccia, chiamiamola per quello che è”.

Il paragone con Inzaghi

Il web è scatenato: “Uè ma quindi Conte senza squadra ha fatto giusto una partita in meno dell Inter ahahahahaha”, e poi: “Ahinoi giocano gli stessi da 4 anni: Barella non ha più benzina, Thuram non ha più voglia. Lookman costava troppo, Konè costava troppo il 37enne Perisic costava troppo e allora punti su ragazzini vari, brasiliani anonimi, scarti e parametri 0 dove vai? Inzaghi fece due miracoli” e ancora: “Ma la cosa bella è aver letto gli interisti criticare Inzaghi, uno che in 3 anni ti ha portato due volte in finale di Champions (e contro il City si poteva vincere); non vi fate ingannare dal Campionato perché siete lì per infortuni ed ingiustizie subite dal Napoli!!!!” e infine: “Chivu è un ottimo manager, ma se l’anno prossimo si tira di nuovo a sopravvivere sarà un errore. Serve una rivoluzione tecnico -tattica investendo sul talento e le nuove idee”