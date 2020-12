Inter, la vittoria non calma gli animi dei tifosi

L’Inter vince il big match con il Napoli ma le polemiche continuano. La gara dei nerazzurri non è stata delle migliori, a tratti gli azzurri hanno avuto il dominio del campo e solo un episodio favorevole ha deciso il match a favore degli undici di casa.

I tifosi dell’Inter restano in attesa, guardinghi. Nonostante il successo sia fondamentale in chiave campionato, l’esultanza non è di quelle sfrenate. Molti tifosi ovviamente esultano per i tre punti che pesano, considerano la gara come una di quelle “da vincere a tutti i costi”, ma ci sono anche molti altri che fanno notare che per oltre un’ora la squadra di Antonio Conte ha mostrato i soliti difetti del passato. E il tecnico finisce nel mirino della critica di molti.

Da record

Lukaku è diventato il trascinatore dell’Inter nell’ultimo anno e mezzo. Lo sta facendo a suon di prestazioni e di costanza come quella dal dischetto. Anche contro il Napoli, il giocatore belga è andato a segno dagli undici metri e si sta avvicinando a un record importante come spiega Giuseppe sui social: “Lukaku è a 10 rigori segnati su 10 tirati nell’Inter (nove spiazzando il portiere): per trovare un rigorista migliore bisogna tornare ai tempi di Boninsegna (che segnò tutti i primi 20 rigori in nerazzurro)”.

Le critiche a Conte

Nonostante la vittoria, sui social continua il movimento di risentimento da parte di tanti tifosi nerazzurri nei confronti di Antonio Conte. Qualcosa sembra essersi rotto nel rapporto tra la tifoseria e il tecnico e nonostante una classifica che vede ora l’Inter slanciatissima continuano a esserci dei dissapori come scrive Wes: “12 milioni all’anno per vedere ste partite, imbarazzante il nulla in fase di costruzione. Maldetto gatto, quando andrai via sarà sempre troppo tardi”.

Prima del gol, le accuse di tanti interisti nei confronti dell’allenatore erano state decisamente severe: “Centrocampo senza idee, attacco poco servito, la qualità che Conte ha in panchina va messa in campo. Noiosi e senza verve”. Opinione condivisa anche da Riccardo: “Stiamo replicando in parte la partita con lo Shakhtar: sterile possesso palla, alternato però da lunghe pause di passività”. Ma anche dopo il gol le cose non sono migliorate: “Sta giocando solo il Napoli pure in 10. Agghiacciante”. Mentre c’è anche chi è più accomodante: “Io critico la qualità del gioco – scrive Alex – ma è con vittorie così che arrivi in fondo”.

