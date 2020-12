Inter, l'affondo dell'ex allenatore: "Impossibile avere successo"

L’esperienza di Franck De Boer sulla panchina dell’Inter è durata lo spazio di 14 partite tra campionato e Champions League, tra l’agosto e l’ottobre 2016, prima dell’esonero per fare spazio a Stefano Pioli, durante la gestione di Erick Thohir.

Un percorso breve e poco felice per il tecnico olandese, che nei mesi successivi non ha risparmiato frecciate all’ambiente nerazzurro. Un’altra è arrivata a quattro anni di distanza dall’esonero, in un’intervista al portale olandese ‘ad.nl’, nella quale De Boer è stato ancora una volta abbastanza duro: L’Inter era un vespaio incredibile, all’epoca quasi nessun allenatore avrebbe avuto successo lì. E infatti dopo di me sono arrivati altri tre allenatori. io avrei dovuto fare le cose diversamente, ma la dinamica intorno alla società era complicata”.

Prima del terzo posto nella Major League Soccer con l’FC Atlanta, nel 2020, De Boer ha subito un altro esonero, alla guida del Crystal Palace. Ma in un contesto a suo parere molto differente: “Al Crystal Palace fu diverso: volevo salutare alcuni vecchi giocatori, ma questi avevano ancora molta influenza nel club. A Londra la situazione non era comparabile con quella dell’Inter”.

La carriera di allenatore di Franck De Boer ha avuto una svolta nello scorso settembre con la nomina a commissario tecnico della Nazionale olandese. Un traguardo che vale una carriera per chi con la maglietta degli Orange ha fatto la storia disputando partite e prendendo parte a due edizioni dei Mondiali e ad altrettante degli Europei.

Le cose però non si sono messe subito bene perchè l’ex tecnico dell’Inter, subentrato a Ronald Koeman approdato al Barcellona, è stato il primo ct della storia dell’Olanda a non vincere nessuna delle prime tre partite successive all’insediamento. Il secondo posto nel girone di Nations League alle spalle dell’Italia di Roberto Mancini ha negato a Van Dijk e compagni la possibilità di proseguire nella manifestazione dopo la finale della prima edizione.

OMNISPORT | 26-12-2020 14:24