Inter, l'Atletico nega il prestito di Vrsaljko

Sime Vrsaljko è in uscita dall’Atletico Madrid e con l’Inter in prima fila per un suo eventuale acquisto.

Il terzino croato, ora impegnato al Mondiale, sarebbe felice di approdare in nerazzurro, ma le due società non riescono a trovare un accordo sulla formula del trasferimento.

A confermare questo è stato direttamente l’agente del calciatore, Beppe Riso, al quotidiano spagnolo As: “Una offerta dell’Inter di un prestito verrebbe scartata e la trattativa sarà difficile. L’Atletico vorrebbe una cessione, quindi almeno l’inserimento dell’obbligo di riscatto”.

SPORTAL.IT | 08-07-2018 22:40