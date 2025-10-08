Inter, Lautaro torna con un giorno di ritardo: Argentina e Porto Rico è un caso, la scelta di Chivu contro la Roma

La gara della nazionale argentina, originariamente in programma a Chicago lunedì, è stata spostata al giorno dopo e si giocherà a Miami: Lautaro Martinez tornerà in Italia con 24 ore di ritardo

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La pausa per le nazionali porta un piccolo problema in casa Inter soprattutto in vista di un match complicato come quello contro la Roma di Gasperini. La gara amichevole tra Argentina e Porto Rico è diventato una specie di caso politico negli States con spostamento di date e di sede, e a farne le spese sono i programmi di Chivu.

Argentina-Porto Rico: cambia tuttto

La situazione negli Stati Uniti in questo momento non è esattamente idilliaca sotto il profilo politico. Una tensione che ha coinvolto in particolare Chicago dove ci sono continue proteste contro la politica di Trump sui raid contro i migranti irregolari. Proprio la città dell’Illinois avrebbe dovuto ospitare la gara amichevole tra Argentina e Porto Rico in programma lunedì, ma per motivi di ordine pubblico si è scelto di rimandare la gara a Miami e da disputarsi al giorno dopo, rimettendo in discussione anche il programma dei giocatori italiani nell’Albiceleste Lautaro Martinez e Nico Paz.

Il ritorno posticipato di Lautaro Martinez

Una brutta notizia dunque sia per Cristian Chivu che per Cesc Fabregas che avranno a disposizione i due giocatori con un giorno di ritardo. Per l’attaccante dell’Inter il rientro in Italia ora è previsto per il tardo pomeriggio di mercoledì (invece che nella notte di martedì). Per lui ci sarà meno tempo per riposare prima di rimettersi a disposizione del tecnico con la seduta di allenamento in programma già giovedì e in vista della gara in programma contro la Roma sabato alle 18.45. Una tabella di marcia pienissima per Martinez che farà un allenamento e la rifinitura a Milano prima di rimettersi in viaggio con il resto della squadra.

Il tour de force del Toro

L’avvio di stagione si presenta particolarmente complicato per Lautaro Martinez. Scaloni non gli ha concesso riposo neanche in questa occasione in cui c’è in programma solo un’amichevole e per l’attaccane dell’Inter comincia un periodo di vero e proprio tour de force. Dopo il ritorno a Milano, c’è subito il viaggio verso Roma, poi si fa tappa a Bruxelles per la sfida di Champions League contro l’Union Saint-Gilloirs e ancora una trasferta, stavolta a Napoli, con i nerazzurri che sfidano la squadra di Antonio Conte. Per Lautaro Martinez non c’è riposo. Ma Chivu può puntare anche su Bonny e Pio Esposito che hanno risposto sempre con efficacia quando sono stati chiamati in causa dal tecnico rumeno.