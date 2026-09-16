Dall’Argentina emergono nuovi dettagli sull’assalto del Barcellona al capitano dell’Inter: cosa c’è dietro il no del Toro ai catalani. L’erede di Ausilio al lavoto per il futuro

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L’assalto del Barcellona a Lautaro Martinez negli ultimi giorni di mercato aveva preoccupato non poco i tifosi dell’Inter, anche se in realtà il capitano nerazzurro non ha mai alimentato voci d’addio. Dall’Argentina rimbalza un clamoroso retroscena su quella che non è stata affatto una trattativa nata negli ultimi giorni di mercato. Perché è vero che i blaugrana hanno a lungo corteggiato Julian Alvarez, tra l’altro alternativa a Lautaro in nazionale, ma – a quanto pare – l’interesse per l’attaccante dell’Inter era nato anche prima di quello per il giocatore dell’Atletico Madrid. Intanto il ds Baccin, che ha raccolto l’eredità di Ausilio, si concentra sul presente – con le questioni Dimarco e Calhanoglu da definire quanto prima – e sul futuro: nel mirino è finito Jay Robinson, giovane talento del Monza.

Inter, la verità sulla trattativa tra il Barcellona e Lautaro

Il Barcellona aveva puntato Lautaro Martinez già prima che uscisse allo scoperto per Julian Alvarez, arrivando allo scontro con l’Atletico Madrid. Secondo quanto ricostruito da TyC Sports, il primo approccio con il centravanti di Bahia Blanca risalirebbe addirittura ai Mondiali, quando i blaugrana avevano individuato nel Toro il possibile erede di Lewandowski e il candidato ideale alla maglia numero 9. La pista, però, non si è mai trasformata in una vera trattativa, nonostante i rumor sempre più insistenti dalla Spagna. La verità è che, davanti al corteggiamento del club catalano, Lautaro – capitano e leader dell’Inter – non ha mai aperto alla possibilità di cambiare casacca.

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Il gesto di Lautaro nei confronti dell’Inter

Il capitano nerazzurro ha scelto di non prendere in considerazione l’ipotesi Barcellona, confermando ancora una volta quanto sia forte e solido il suo legame con l’Inter. Lautaro era tornato affranto dal Mondiale dopo il ko contro la Spagna, in una finale nella quale non è stato neppure chiamato in causa da Scaloni. La sconfitta, però, non ha messo in discussione le sue convinzioni sul futuro: l’argentino si è subito messo a disposizione di Chivu, con la voglia e l’intenzione di tornare a vincere con la maglia del club che sente suo. Il ‘no, grazie’ al Barcellona, dunque, è da leggere e interpretare anche come un vero e proprio atto d’amore nei confronti dell’Inter.

Baccin al lavoro: si decide il futuro di Calhanoglu

Baccin ha ereditato da Ausilio due questioni importanti: i rinnovi di Dimarco e Calhanoglu. Il nuovo ds ha già incontrato l’agente dell’esterno sinistro a Madrid e si va verso il prolungamento fino al 2030. Più delicato il discorso che riguarda il centrocampista turco, che ha il contratto in scadenza a giugno 2027. Come rivelato da Fabrizio Romano, presto il dirigente si confronterà con il procuratore dell’ex Milan, Gordon Stipic, per iniziare a delineare il futuro del calciatore e capire se, da entrambe le parti, c’è una reale volontà di andare avanti insieme.

Occhi su Jay Robinson: quanto piace il talento del Monza

Tre presenze in Serie A e un gol: il 19enne Jay Robinson si è presentato così ai suoi nuovi tifosi del Monza. Juric spera che il talento inglese arrivato in prestito dal Southampton possa aiutarlo a raggiungere il non facile obiettivo salvezza, mentre le big d’Italia già sono pronte a darsi battaglia per il classe 2007, che vanta esperienza con le selezioni giovanili dei Tre Leoni. L’esterno offensivo, capace di giocare su entrambe le fasce, potrebbe rappresentare quel profilo alla Lookman che l’Inter aveva cercato anche la scorsa estate per completare il reparto offensivo. Robinson è arrivato al Monza in prestito fino al 30 giugno 2027 e nella stagione precedente aveva collezionato 26 presenze e 2 gol in Championship con il Southampton.