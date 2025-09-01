Inter: Lautaro, Barella e Bastoni evitano la curva dopo il ko. Marotta e Ausilio contestati per le scelte di mercato

La sconfitta in casa contro l'Udinese fa scattare l'allarme in casa Inter, dove anche il mancato saluto dei veterani ai tifosi appare come un segnale preoccupante, così come un mercato non all'altezza

Può cambiare tutto nel giro di una settimana? Sì e l’Inter ne è la conferma. Dal 5-0 contro il Torino alla sconfitta per 1-2 sempre in casa contro l’Udinese i nerazzurri sono passati dall’entusiasmo alle stelle a una forte preoccupazioni, con alcuni segnali che non lasciano ben sperare, come il mancato saluto ai tifosi da parte di veterani come Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. E intanto sui social Giuseppe Marotta e Piero Ausilio finiscono nel mirino per un mercato non considerato all’altezza.

Inter, il 5-0 col Torino è già un ricordo lontano

È passata una settimana dal 5-0 rifilato al Torino all’esordio in Serie A, ma dopo solamente sette giorni la situazione in casa Inter sembra essersi completamente ribaltata. L’entusiasmo per il nuovo corso firmato Cristian Chivu è infatti svanito dopo la sconfitta tra le mura amiche contro l’Udinese, lasciando spazio a un po’ di preoccupazione nella testa dei suoi tifosi, che contro i friulani non hanno ancora visto i cambiamenti promessi dal tecnico rumeno e rivisto invece alcuni dei difetti che avevano caratterizzato la squadra sotto la gestione di Simone Inzaghi.

Lautaro, Barella e Bastoni evitano la curva

A sorprendere e dare un segnale non proprio incoraggiante anche la decisione di alcuni veterani dell’Inter. Nonostante la sconfitta alcuni nerazzurri sono andati a salutare i propri tifosi e la propria curva, ancora in contestazione con il club. Tra questi erano presenti Marcus Thuram, Yann Sommer, Davide Frattesi e Benjamin Pavard, mentre non erano presenti alcune delle colonne portanti dell’Inter come il capitano Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, che anche nelle peggiori serate non avevano mai mancato di ricambiare l’affetto dei propri sostenitori.

Marotta e Ausilio contestati: il mercato non convince

Nel frattempo sui social i tifosi dell’Inter hanno già individuato i primi responsabili di questo inizio di campionato zoppicante. Nonostante qualche decisione non molto convincente Chivu non è stato il più preso di mira. Per molti dei supporters nerazzurri infatti le cause sarebbero da ritrovarsi in un mercato che non è considerato all’altezza e di conseguenza nelle scelte di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

Tanti infatti i tifosi, compreso il noto giornalista Fabrizio Biasin, che rimpiangono il mancato arrivo di Ademola Lookman, che con i suoi dribbling e la sua velocità avrebbe potuto creare scompiglio nella retroguardia friulana, aspetto in cui l’Inter ha faticato parecchio. A non convincere non è stato però solamente il mercato in entrata ma anche quello in uscita, con alcuni tifosi che rimpiangono la mancata cessione di Hakan Calhanoglu, da molti considerato in calo, se non addirittura “un ex giocatore” oramai, come scrive ad esempio PeppinInter su X.

Oltre a Chalhanoglu a finire nel mirino dei tifosi è stato anche Yann Aurel Bisseck, tra i peggiori della serata. Molti infatti rimpiangono i milioni che a quanto pare Marotta e Ausilio hanno rifiutato, ma soprattutto non si capacitano di come il tedesco venga preferito al più esperto Pavard.