Inter, Lautaro e l’intesa con Chivu: l’elogio al tecnico nasconde una frecciata a Inzaghi e un messaggio a Marotta  

Il capitano torna a parlare del lavoro dell’allenatore rumeno sottolineando le differenze con la precedente gestione: ma le sue rappresentano anche un segnale per il club

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Cristian Chivu ha conquistato tutti all’Inter, in primis Lautaro Martinez: il capitano si è lasciato andare a un elogio del tecnico sottolineando le differenze con la gestione di Simone Inzaghi. Ma le sue parole nascondono anche un messaggio per il presidente Beppe Marotta.

Inter, Lautaro e l’intesa con Chivu

Il lavoro di Cristian Chivu all’Inter è stato celebrato da media e tifosi, d’altra parte il tecnico rumeno – alla prima esperienza in un top club – è stato capace di rimettere in piedi un gruppo deluso e diviso dopo il percorso da “zero tituli” della passata stagione e di condurlo fino alla vittoria dello scudetto e alla finale di Coppa Italia.

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Ma ad essere innamorati di Chivu sono anche i giocatori dell’Inter, in primis Lautaro Martinez: nelle anticipazioni dell’intervista concessa dal capitano a Cronache di Spogliatoio emerge con forza la sua grande intesa con l’allenatore rumeno.

L’elogio a Chivu e la frecciatina a Inzaghi

Le parole di Lautaro, però, non sono un semplice elogio di Chivu. “L’anno scorso abbiamo sofferto tanto, senza raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. E Cristian ci ha portato un’aria nuova”, dichiara il Toro con quella che pare essere una frecciatina al suo ex allenatore, Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino viene poi espressamente citato da Lautaro, che spiega come Chivu sia riuscito a migliorare il lavoro del suo predecessore. “Lui ha questa leadership che si vede anche da fuori, ci ha dato fiducia. Non ci ha privati di ciò che tatticamente avevamo fatto negli ultimi anni con Inzaghi. Anzi, ha solo aggiunto un po’ di sue idee a quello che già conoscevamo. Dobbiamo solo ringraziarlo”.

Il messaggio nascosto per Marotta

Anche le parole successive di Lautaro sembrano contenere una critica a Inzaghi. “Lui va verso un’idea di calcio molto moderna – dice il capitano piazzando un’altra stoccata -. Ci fa riposare, concede giorni liberi. Oggi si gioca tanto e i calciatori devono essere tranquilli e riposati”. Tuttavia, le dichiarazioni del Toro potrebbero essere interpretate anche come un messaggio all’Inter e in particolare al presidente Beppe Marotta.

Il capitano sottolinea l’idea di calcio “molto moderna” di Chivu, allenatore che già la scorsa estate presentò determinate richieste al club per cambiare volto alla squadra, per darle un gioco più imprevedibile e di stampo europeo. Richieste che sono tornate ora che lo scudetto è in tasca e che indirizzeranno il mercato dei nerazzurri. Con il suo elogio al calcio di Chivu Lautaro, di fatto, si schiera con l’allenatore: il suo è un invito a Marotta a fidarsi del tecnico, a seguire le sue indicazioni anche per la campagna acquisti, affinché l’Inter completi la trasformazione avviata dopo l’addio di Inzaghi e possa adottare un gioco realmente “moderno”. In grado, magari, di portarla a vincere anche in Europa.