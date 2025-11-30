Inter, Lautaro: dura risposta alle critiche, la grigliata promessa e la rivincita. Chivu spiega l'abbraccio

Il Toro non ha digerito le polemiche, il tecnico rivela un retroscena, i tifosi sui social si dividono ricordando l'astinenza nei big-match

Il sinistro potente all’incrocio, la zampata rapace sull’assist di Barella: la risposta di Lautaro Martinez a critiche, sussurri e grida è arrivata a Pisa. Due gol, due urli che squarciano il cielo e lo fanno salire sulla torre. Con 162 gol ha raggiunto Mazzola come gol segnati nell’Inter, è capocannoniere in A con 6 gol, è in doppia cifra considerando la Champions, ha segnato 26 gol in 48 partite nell’anno solare ma per alcuni segna solo con le piccole. La replica del Toro e i commenti dei tifosi.

Lautaro: “Parlate pure, contento per me e per l’Inter”

Ha ancora la faccia torva Lautaro quando parla a caldo a Dazn, servono 4-5 domande per vedere una “specie di sorriso” lungo il viso: “Abbiamo vinto e sono contento perché venivamo da due sconfitte, sono abituato alle critiche ma io lavoro per me e per l’Inter e lascio che all’esterno parlino, sono contento per me stesso e la mia famiglia, io lavoro per l’Inter, ripeto, sto bene qua, la gente mi vuole bene e voglio segnare ancora tanto perché ho ancora tanti anni di contratto”. L’argentino vorrebbe che a parlare fossero solo i fatti: “Da anni siamo sempre lì a lottare per tutte le competizioni, poi la gente parli pure. Una cena per l’assist di Pio? Certo, ho sentito anche che sono tirchio, ma i miei compagni scherrzano. Appena ci sarà tempo offro una grigliata che faccio io come sempre”.

Chivu difende il Toro

Prima della gara Chivu aveva rivelato che prima del derby Lautaro aveva la febbre e non era al meglio e che anche questo era uno dei motivi per i due cambi di fila. Dopo il successo di Pisa a Dazn dice: “Gli altri lo mettono in discussione non noi, i cambi? Si fanno per dare una mano a una squadra, per far entrare nuove energie. Noi allenatori dobbiamo gestire tante cose che si dicono, si esagera a criticare Lautaro, sappiamo cosa sta facendo e come sia importante per questo gruppo. Lui come tutti gli altri. Il nostro abbraccio fa notizia? Lo abbraccio tutte le mattine, peccato non ci siano le telecamere a inquadrarci, o un Big Brother, ci parliamo anche pensate un po’. Sono felice per lui e per il gruppo”.

I tifosi divisi sul web

“Salvati dal cinismo del nostro Capitano. Si può criticare il toro quando non incide, ma oggi questa vittoria é tutta sua” e poi: “Certo. Se magari fosse determinante anche nelle grandi sfide…” e anche: “Lautaro prende la sufficienza solo per i 2 gol”, oppure: “Lautaro capocannoniere di serie A. Per molti ciarlatani andrebbe venduto al mercato del pesce..” e ancora: “Parlate segna solo con le piccole, questo e quello… Se oggi come nella maggior parte di queste partite non la sblocca lui perdiamo/pareggiamo contro le piccole. Svegliatevi perché lui è l’ultimo dei nostri problemi”

C’è chi scrive: “Lautaro si è sbloccato, ora speriamo mantenga per almeno 4-5 partite” e poi: “Com’era la storia che Lautaro non è poi così forte?” e anche: “Pisa, Lazio (ciabattata), USG, Cremonese, Slavia Praga, Cagliari, Torino gol. 0 gol —> Atletico Madrid, Napoli, Juve, Milan, Roma, Fiorentina” e poi: “Negli scontri diretti continua a sembrare fatto di nebbia, famo pure finta che non sia un problema” e infine: “L’ha decisa lui, zitti tutti”.