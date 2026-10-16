Inter, Lautaro e il retroscena al veleno sui Mondiali 2022: con chi ce l’ha il Toro? Lukaku e Brozovic i possibili bersagli 

Il capitano accusa un gruppo di compagni della stagione che si concluse con lo scudetto del Napoli di aver pensato più alle proprie nazionali che al bene dei nerazzurri. Ma non fa nomi

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Con chi ce l’ha Lautaro Martinez? In un’intervista ai canali social dell’Argentina il capitano ha rivendicato con orgoglio il suo legame con l’Inter, citando come esempio l’attaccamento al club mostrato nel periodo di avvicinamento ai Mondiali 2022 e marcando la differenza con alcuni compagni di squadra del passato, di cui però non fa il nome: Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic i possibili bersagli della sua invettiva.

Inter, Lautaro e il retroscena dei Mondiali 2022

Ho sempre dato tutto per l’Inter, i miei compagni invece… È questa l’accusa, piuttosto grave, che Lautaro Martinez ha rivolto ad alcuni ex giocatori nerazzurri in un’intervista concessa ai canali ufficiali dell’Argentina. Il Toro ha tirato in ballo il periodo di avvicinamento ai Mondiali 2022, gli unici disputati in inverno (a dicembre), spiegando come all’interno dello spogliatoio della squadra allora allenata da Simone Inzaghi ci fosse un gruppo di giocatori più interessati a preservarsi in vista del torneo con la propria nazionale in Qatar che a impegnarsi per le vittorie dell’Inter.

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Prima dei Mondiali, tra ottobre e novembre l’Inter visse il suo momento peggiore, scivolando fuori dalla zona Champions (poi recuperata grazie a una grande seconda parte di stagione) e vedendo il Napoli allontanarsi e poi andare in fuga per lo scudetto.

Inter, l’orgoglio del capitano e l’accusa agli ex

“In quel periodo c’erano tre o quattro compagni dell’Inter che avevano anche loro dei problemi fisici e pensavano più al Mondiale che al club”, ha denunciato Lautaro, lanciando un’accusa piuttosto grave per un calciatore. “Io invece sono diverso – ha poi aggiunto, rivendicando la sua fedeltà all’Inter – Sono una persona fedele a chi mi apre le porte”.

Nel periodo pre-Mondiali, Lautaro giocò per l’Inter anche quando non era al top della condizione: un sacrifico che poi pagò in Qatar, con una serie prestazioni al di sotto del suo consueto standard di rendimento. “Ma in quel momento sentivo che non potevo abbandonare la nave, lasciare il club – ha spiegato Lautaro – E quindi ho continuato a giocare. Io non voglio perdere mai un allenamento, non voglio saltare nessuna partita”.

Con chi ce l’ha Lautaro? Brozovic e Lukaku i sospetti

Ma a chi ha fatto riferimento Lautaro? Quali sono quei giocatori che, secondo il Toro, non diedero il massimo, anteponendo la loro voglia di andare al Mondiale rispetto all’impegno per l’Inter? Per rispondere a questa domanda bisogna restringere il campo agli interisti che parteciparono a Qatar 2022, ovvero André Onana, Stephan De Vrij, Denzel Dumfries, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku.

Il sospetto è che Lautaro si riferisca proprio a questi ultimi due: sia Brozovic che Lukaku, infatti, furono vittime di infortuni muscolari nel mese di ottobre. In quello di novembre, subito prima dei Mondiali, il croato limitò il suo contributo a pochi minuti nelle gare contro Juventus, Bologna e Atalanta, partite che Big Rom saltò per una ricaduta, secondo quanto comunicato dall’Inter stessa, dopo essere sceso in campo per appena 22’ nel precedente impegno con la Sampdoria. Quanto a Onana, Dumfries e De Vrij, invece, vennero regolarmente utilizzati da Inzaghi: un fattore che li scagionerebbe dalle accuse di Lautaro.