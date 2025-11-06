Inter, Lautaro e l’esultanza esagerata col Kairat: lo sfogo del Toro dopo il digiuno di gol

Il capitano nerazzurro si è lasciato andare a festeggiamenti rabbiosi dopo la rete che ha sbloccato la partita al Meazza: scaricata la frustrazione per le partite senza reti in campionato

Un’esultanza rabbiosa, esagerata, che andava oltre la gioia per aver sbloccato la gara con il Kairat: Lautaro Martinez è stato protagonista di un vero e proprio sfogo dopo aver segnato l’1-0 nella partita di Champions League di ieri sera al Meazza. Il Toro ha probabilmente buttato fuori la frustrazione per il digiuno di reti in campionato.

Inter, il ritorno al gol di Lautaro

Ci ha provato e riprovato, Lautaro Martinez, fino a quando sul finire del primo tempo non è riuscito finalmente a bucare la porta del Kairat e a mandare l’Inter in vantaggio contro la squadra kazaka, nella 4a giornata di Champions League. Più che la rete dell’argentino, a fare notizia è stata la sua esultanza, quasi esagerata se si pensa al valore dell’avversario – sulla carta il meno attrezzato tra quelli assegnati all’Inter nel girone unico – e al fatto che i nerazzurri fino a quel momento stessero dominando la partita.

L’esultanza rabbiosa di Lautaro

Lautaro è infatti corso verso una delle telecamere presenti a bordocampo e ha poggiato la testa contro di essa, fino quasi ad attaccarsi completamente all’obiettivo, prima di lasciarsi andare ad un urlo liberatorio. L’immagine della faccia del Toro schiacciata contro la telecamera, piuttosto singolare, ha fatto rapidamente il giro del web. Quello del capitano dell’Inter è stato un vero e proprio sfogo, dettato probabilmente dal periodo di digiuno che stava vivendo prima del match col Kairat.

Il digiuno in campionato

Lautaro è infatti arrivato alla gara con i kazaki dopo tre incontri trascorsi senza segnare, contro Napoli, Fiorentina e Verona: una striscia di match certamente non lunga (escludendo la Champions, il Toro è senza gol in serie A da 4 giornate), ma che evidentemente ha pesato sul morale del capitano dell’Inter. Nelle gare contro Napoli e Fiorentina, in particolare, la squadra di Chivu ha creato molto e Lautaro ha fallito occasioni in cui solitamente non perdona: da qui, probabilmente, nasce la frustrazione sfogata contro la telecamera dopo la rete al Kairat.

Il commento di Chivu

Frustrazione che probabilmente ha inciso anche sulla decisione di Cristian Chivu di schierare titolare l’argentino contro i kazaki, nonostante il capitano venisse da una serie di 8 partite iniziate tutte dal 1’. A fine gara il tecnico ha in parte confermato questa ipotesi: “Per una punta, per farlo uscire da una problematica simile, devi farlo giocare”, ha dichiarato Chivu, salvo poi minimizzare il problema del gol avuto da Lautaro. “Io sono più contento della giocata che ha fatto nell’angolo per andare a chiudere un cross, per dire. Questo è lo spirito giusto per noi”, ha aggiunto Chivu, lanciando poi un messaggio al suo capitano: “Il calcio è anche felicità, non bisogna caricarsi più di tanto o vedere fantasmi che non ci sono”. Insomma, se il gol non viene, meglio non farne un dramma.