Inter, Lautaro-Icardi alla rovescia nell’Argentina

Chissà se Lautaro Martinez chiederà a Lionel Scaloni di fare una telefonata a Luciano Spalletti. Nell’Inter l’attaccante argentino fatica a trovare spazio, infatti, mentre nell’Argentina è pronto a partire nuovamente titolare, stasera, nell’amichevole di Cordoba contro il Messico. A finire sulla panchina della Selecciòn sarà invece Mauro Icardi, a cui Lautaro fa da riserva in nerazzurro.

GERARCHIA SOTTOSOPRA. Ruoli ribaltati dunque e altra occasione d’oro per “el Toro”, che potrà dimostrare ancora una volta di avere doti importanti anche in campo internazionale: finora, Martinez ha messo insieme 3 presenze con l’Argentina, rimediando due sconfitte e una vittoria con gol nell’unica partita in cui ha giocato da titolare, il 4-0 rifilato all’Iraq nello scorso ottobre. Le presenze di Maurito con l’Albiceleste non sono poi molte in più – appena 6, di cui 4 da titolare – e il suo score langue: Icardi è ancora a caccia della prima rete in nazionale, con cui finora ha rimediato una vittoria (un anno fa contro l’Ecuador, quando giocò appena 14 minuti), 3 pari e 2 sconfitte.

ANCHE INSIEME. Scaloni ha annunciato che oggi Icardi resterà in panchina, con Dybala a fare coppia con Lautaro: il c.t. argentino preferisce la mobilità e le capacità di palleggio del “Toro” alle qualità in area di rigore di Maurito, ma non si nega la possibilità di inserire quest’ultimo a gara in corso. “Icardi e Lautaro insieme? Non lo escludo, i grandi giocatori trovano sempre posto”. Non all’Inter, dove i due insieme si sono visti solo in una gara dall’inizio – il k.o. all’esordio in campionato contro il Sassuolo – e per alcuni scampoli di gara: contro il Barcellona a San Siro fu proprio l’ingresso dell’ex Racing a favorire il pareggio di Icardi. Dall’Argentina, dunque, può arrivare un nuovo stimolo per Spalletti: Lautaro, di sicuro, ci spera.

SPORTEVAI | 16-11-2018 10:41