Inter, Lautaro Martinez ci ricasca: da Gabbia a Canestrelli, prova tv per la gomitata?

Dalla gomitata a Gabbia all'ultima di Lautaro Martinez su Canestrelli in Pisa-Inter: l'argentino ci ricasca e i tifosi chiedono la prova tv

La storia per Lautaro si ripete. Dopo la gomitata a Gabbia la scorsa settimana, per il toro argentino c’è una nuova gatta da pelare. Durante Pisa-Inter, infatti, non è stato segnalato dall’arbitro un intervento scorretto del bomber argentino ai danni di Canestrelli. Dalle immagini diffuse sul web si evince come Lautaro Martinez, durante un salto per agganciare di testa il pallone, abbia dato una gomitata in pieno volto al difensore dei toscani. Sul web, intanto, è scoppiata la bufera.

La condanna del web a Lautaro

Dall’audio delle bestemmie dell’argentino, la scorsa stagione, alla gomitata a Gabbia nella precedente giornata. I tifosi richiedono la prova tv per ottenere la squalifica dell’argentino dopo la gomitata in pieno volto di Canestrelli: “Gomitata di Lautaro e piede a martello di Bastoni, per Guida è ok: il Pisa Inter che la tv non mostra.”

E ancora: “Lautaro che dice ‘La gente parla, io segno” S’è dimenticato “gli arbitri non vedono le mie gomitate agli avversari’.” C’è chi rincara la dose: “Da pagliacci a pagliacci non ci si può stupire, nessuno che dica che andava espulso Martinez.”

Non si placano gli animi sul web: “Ma vogliamo parlare della gomitata di lautaro al difensore del pisa ? Neanche un’ ammonizione . La marotta league fa il suo effetto..!!”

I tifosi richiedono la prova tv

L’ira del web non si ferma ed anzi aumenta nei confronti dell’argentino. C’è chi infatti chiede la prova tv per il caso da moviola di Pisa-Inter: “Prova TV IMMEDIATA. Ah scusa…è quello dei cartonati per cui non c’entra…”

E ancora: “Dici che sono quelli che di notte devono scappare prima del fattaccio ahahahhahahahah?” C’è poi chi scrive: “Nessuno di questi due interventi è stato punito col giallo. Ma guai a dire che a loro tutto è permesso, questi non solo finiscono il campionato senza squalifiche ma vincono tutti i premi fair play.”

Non si placano gli animi: “Lautaro guarda l’avversario e poi gli rifila una gomitata. E ci raccontano di un campionato equo e di premi Gentleman…”

E infine: “Qua invece il silenzio è la sua risposta per non alimentare polemiche su qualcosa di chiaro a tutti… Inter gioca con un regolamento diverso.”

