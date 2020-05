Inter-Lautaro, la situazione precipita: le indiscrezioni di mercato

Continua il pressing del Barcellona e della stampa catalana nei confronti dell'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, che secondo le indiscrezioni riportate dai colleghi iberici è sempre più vicino alla società blaugrana.

Il Mundo Deportivo nella giornata di sabato si spinge oltre e rivela il retroscena di una possibile rottura tra la punta argentina, esplosa definitivamente in questa stagione nei nerazzurri, e il club meneghino. Il Toro avrebbe infatti intenzione di non voler parlare di rinnovo contrattuale con Beppe Marotta, che puntava a blindare il giocatore prolungando il suo contratto in scadenza nel giugno 2023, adeguando il suo compenso.

Lautaro Martinez secondo i giornali catalani sarebbe stato convinto da Lionel Messi a vestire la maglia blaugrana, e spingerebbe per un addio questa estate. L'Inter in caso di cessione non è disposta a fare sconti: la dirigenza nerazzurra chiede almeno 90 milioni di euro cash, più una o due contropartite tecniche.

Nei giorni scorsi il tecnicodel Barcellona Setien aveva lanciato dalle pagine della Gazzetta dello Sport un altro messaggio a Lautaro: "Un calciatore importante, un grandissimo giocatore, e il Barcellona è sempre interessato ai grandi giocatori, ovvio. Ma in questi tempi senza calcio ogni giorno esce un nome diverso. Si parla anche di Neymar. Tutti i buoni giocatori possono attirare l’interesse del Barcellona, questo è chiaro. Così come il fatto che per tanti calciatori il fatto di poter giocare con Messi rappresenti un incentivo enorme".

SPORTAL.IT | 02-05-2020 10:07