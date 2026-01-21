Inter, per Lautaro continua la maledizione: i tifosi aprono il processo al capitano

Il Toro ha giocato una buona partita contro l’Arsenal, ma è rimasto ancora una volta a secco in un big match: gli interisti si spaccano sui social

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Anche contro l’Arsenal è proseguita la maledizione di Lautaro Martinez: autore di una buona gara, il capitano dell’Inter è rimasto ancora una volta a secco di gol in un big match. Un problema per parte dei tifosi nerazzurri, che sui social hanno riaperto il processo al Toro.

Inter, la partita di Lautaro con l’Arsenal

Una partita di sacrificio, condita da qualche buona giocata ad aprire il campo alle folate di Dimarco e Thuram, un mezzo rigore non concesso dall’arbitro e la sostituzione al minuto 61, in favore di Pio Esposito: questa la prestazione offerta contro l’Arsenal da Lautaro Martinez, rimasto però ancora una volta senza gol in una partita che vedeva l’Inter affrontare un top team. Una tendenza che si sta trasformando in una vera maledizione per l’attaccante argentino.

Nessun gol nei big match di Champions

Nella Champions League in corso Lautaro è riuscito a finire sul tabellino soltanto contro Slavia Praga, Union Saint Giloise e Kairat, segnando 4 gol in 3 partite. Quando il livello degli avversari si è alzato, invece, il capitano non è stato in grado di incidere e l’Inter ha inevitabilmente pagato dazio in termini di risultati: Lautaro è rimasto a secco contro Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal, le tre partite perse dai nerazzurri in questa stagione europea.

Nessun gol negli scontri diretti per lo scudetto

E anche nei big match della serie A non è che le cose vadano meglio per Lautaro. L’argentino non ha segnato in alcuno degli scontri diretti con le altre grandi del campionato disputati finora dalla squadra nerazzurra: il Toro non ha inciso nel derby col Milan, nella gara contro la Juventus e in quella con la Roma – guarda caso tre sfide in cui Chivu l’ha sostituito poco dopo il 60’, proprio come avvenuto ieri sera – e nei due incontri con il Napoli. In serie A questo trend non è nuovo: l’ultimo gol di Lautaro alla Juventus risale al novembre 2023, quello al Milan al febbraio 2023, mentre contro il Napoli addirittura al novembre 2021. In Champions, invece, la “maledizione”, non si era manifestata nella scorsa stagione: nell’esaltante cammino verso la sfortunata finale di Parigi, il capitano segnò gol pesanti contro avversari come il Bayern Monaco (all’andata e al ritorno dei quarti di finale) e il Barcellona (nella epica semifinale di ritorno a San Siro).

Il processo a Lautaro sul web

Dopo la sconfitta con l’Arsenal il rendimento di Lautaro è divenuto ovviamente argomento di discussione e di scontro tra i tifosi dell’Inter, divisi tra “innocentisti” e “colpevolisti”. “Che volete da Lautaro? Con l’Arsenal ha fatto partire un sacco di transizioni tra cui quella del gol di Sucic e Thuram si è spesso ritrovato in 1 contro 1 con i difensori”, fa notare su X Marco, iscritto alla prima fazione. “Lautaro non si tocca”, gli fa eco Mattia. Ma il fronte degli interisti che non perdonano più il capitano pare decisamente più ampio. “E anche oggi Lautaro segna domani”, ironizza Matteo nel fronte dei “colpevolisti”. “Lautaro inutile quando si alza il livello: vendessero lui, altro che Thuram”, attacca Lucania. Sulla stessa lunghezza d’onda Zoscar: ”Come si alza il livello sparisce anche Lautaro”. “Con l’Arsenal Lautaro non poteva salire oltre la trequarti altrimenti non toccava palla”, commenta Hasar. “A me da due anni Lautaro sembra in chiara involuzione”, la chiosa di Philippino.