Inter, Lautaro diventa un caso: il messaggio dall’Argentina dopo l’infortunio preoccupa Chivu

L’infortunio terrà il capitano nerazzurro ai box per settimane, ma dall’Argentina arriva un segnale che inquieta l’Inter: Scaloni potrebbe puntare su di lui per le prossime amichevoli di novembre

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Christian Chivu dovrà fare a meno di Lautaro Martinez per le prossime settimane prima della sosta. Il Toro potrebbe, però, rispondere alla chiamata dell’Argentina in vista delle amichevoli in programma a novembre. I nerazzurri tremano e sperano nel buon senso di Scaloni, ma il messaggio che arriva dal Sudamerica non è un buon indizio.

Le gare che salta Lautaro Martinez

Fermato per un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, Lautaro Martinez sarà costretto a saltare almeno sette gare, a cominciare da quella sempre delicata e particolare di Bologna, fino ai big match contro Milan e il Como e alle sfide fondamentali di Champions League con Shakhtar Donetsk e Feyenoord. Un’assenza pesante, che, come confermato in conferenza dal tecnico nerazzurro prima del match del Dall’Ara, costringerà i campioni d’Italia a fare a meno del proprio capitano almeno fino a dopo la sosta di novembre.

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Lautaro in campo a novembre con l’Argentina?

Una sosta che per Lautaro e per l’Inter rischia, però, di dare vita a un mezzo caso internazionale. Come racconta il Tuttosport, infatti, un dettaglio di un post condiviso dalla Federcalcio argentina sui propri profili social mette in apprensione l’ambiente nerazzurro. Perché? Semplice, il Toro di Bahia Blanca figura tra i campioni scelti per introdurre le gare amichevoli che la prima Albiceleste dell’era post Messi disputerà il mese prossimo.

A dirla tutta, Lautaro nel poster condiviso dalla AFA si prende il ruolo da protagonista, svettando sui vari Lisandro Martinez, Julian Alvarez ed Enzo Fernandez. Un’immagine che lascia presagire che Lionel Scaloni conti su Lautaro per le partite in programma il 13 e il 17 novembre, rispettivamente contro l’Uruguay e contro il Costa Rica. Due rischi che, ovviamente, l’Inter farà di tutto per scongiurare, per evitare ricadute pericolose in uno dei passaggi chiave della stagione.

La speranza di Chivu

Ovviamente, è anche impossibile pensare che le scelte del ct della Seleccion possano non tenere conto della condizione fisica del Toro. Scorrendo la tabella di marcia, ipoteticamente, Lauti potrebbe anche essere disponibile per rispondere a una eventuale chiamata. Di certo, non tornerà prima della sosta. Quindi, per i nerazzurri la sua presenza in campo si rivedrà solo dalla gara contro l’Atalanta del 22 novembre. Per la Nazionale, però, potrebbe già essere pronto e arruolabile. Certo è che l’eventualità di veder partire il bomber principe della passata Serie A per due amichevoli dopo uno stop di tale portata, spaventa non poco dalle parti della Pinetina. Chivu farà di tutto per evitare brutte sorprese.