Inter, Lautaro Martinez non va in prestito

Lautaro Martinez sta trovando poco spazio nell'Inter. Tanti club, compreso il Racing, sua ex squadra, starebbero pensando di bussare alla porta del club nerazzurro per provare ad avere il Toro con la formula del prestito.

Secca la risposta dell'Inter che non ha nessuna intenzione di lasciar partire il giovane attaccante argentino a gennaio. Il tecnico Spalletti ha grande stima di Lautaro Martinez e non vuole privarsene. Avrà modo e tempo di mettersi in luce anche con la casacca nerazzurra.

SPORTAL.IT | 14-11-2018 09:55