Inter, Lautaro Martinez parla prima dell'Hellas Verona

L’attaccante argentino dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato ad Inter Tv prima della sfida contro l’Hellas Verona. Questa sarà l’ultima partita dell’Inter prima della sosta per le feste natalizie.

Queste le parole del bomber classe 1997:

“Certamente siamo un po’ stanchi ma dobbiamo finire l’anno nel miglior modo possibile. Siamo arrivati qui per fare la nostra partita contro una squadra che gioca molto bene, con tanta intensità. Servirà il massimo per portare punti a casa e sarà una sfida tosta e intensa.

Non dobbiamo far giocare tranquilli i nostri avversari che stanno bene fisicamente. I duelli individuali saranno importantissimi in questa sfida. Per quanto mi riguarda arrivare a 100 partite non è da tutti, soprattutto in una squadra come l’Inter: sono orgoglioso di questo”

OMNISPORT | 23-12-2020 18:36