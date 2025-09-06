Lautaro, la rettifica di France Football su Inzaghi getta altra benzina sul fuoco: c’è lo zampino di Marotta?

L’intervista dell’argentino ha creato scalpore ma le parole sull’addio dell’ex tecnico cambiano a distanza di qualche ora: “Non sapevamo nulla, nemmeno delle offerte”. E sui social si scatena il putiferio

Una sconfitta che continua a bruciare, la finale persa in malo modo dall’Inter contro il PSG resta una ferita aperta nel cuore dei tifosi nerazzurri. E una delle soluzioni, forse poco efficaci, per provare a lenire il dolore è quello di trovare un colpevole con la gran parte dei tifosi che hanno puntato il dito in direzione di Simone Inzaghi. E l’intervista di Lautaro Martinez ha finito per gettare benzina sul fuoco.

La prima versione

France Football ha dedicato una lunga intervista a Lautaro Martinez che, oltre a parlare della nazionale argentina, è stato sollecitato anche sull’addio di Inzaghi oltre che su altri temi di casa Inter. Nella prima traduzione fornita dal giornale francese, Lautaro dice: “Inzaghi ci ha comunicato di aver ricevuto un’offerta e che se ne sarebbe andato, ma eravamo tutti concentrati sugli obiettivi. La sua comunicazione non ha comunque influito sulla finale di Champions che avremmo giocato”.

La rettifica dopo qualche ora

A distanza di qualche ora arriva però una smentita, o meglio una rettifica sulle parole dell’attaccante argentino con France Football che fa riferimento a un errore di traduzione dallo spagnolo e con la risposta corretta che invece sarebbe: “In quel momento il mister non ci aveva comunicato di aver un’offerta e che sarebbe andato via. Noi eravamo estranei a quelle voci, concentrati su tutti gli obiettivi che avevamo”.

Lo zampino di Marotta e la rabbia sui social

Ma la smentita più che placare le polemiche ha l’effetto della benzina sul fuoco. La rettifica tardiva delle parole dell’argentino crea ancora più scompiglio visto che con le sue dichiarazioni Lautaro di fatto aveva smentito il racconto di Marotta che ha sempre sostenuto che non ci fosse accordo tra il tecnico e l’Al Hilal prima della finale di Champions. E per qualcuno c’è proprio lo zampino del presidente dietro questa smentita di France Football, anche perché sembra quantomeno strano che un media così importante abbia potuto sbagliare in modo così grossolano.

Ma sui social l’addio di Simone Inzaghi continua a generare polemiche e accuse anche tra gli stessi tifosi interisti: sono tanti ad accusare l’ex tecnico di essersi lasciato distrarre dalle voci sul futuro nel momento più importante della stagione, mentre chi si schiera in sua difesa sostiene che la sua decisione non abbia mai influito su quanto avvenuto in campo, e anzi i risultati conquistato nel corso della sua permanenza a Milano saranno difficilmente replicabili da Chivu.