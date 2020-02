Inter, Lautaro Martinez verso l'addio: le parole di Conte

Le indiscrezioni su un possibile addio di Lautaro Martinez sono aumentate in casa Inter dopo le parole di Lionel Messi, che ha confessato il desiderio di vedere il Toro con la maglia del Barcellona. Il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte in conferenza stampa è certo che il giocatore non si farà influenzare.

"Il ragazzo è serio e concentrato, sta facendo bene e deve continuare. Le parole di Messi non lo influenzeranno. Ha margini di crescita notevoli, ha solo 22 anni e rispetto all'anno scorso è cresciuto in maniera notevole. Ma ha ancora grandi margini. È un ragazzo serio che si impegna e lavora, per questo sono contento di averlo a disposizione".

Il match con la Samp: "La Sampdoria è una squadra viva e con un allenatore di grande esperienza come Claudio Ranieri. In rosa hanno giocatori di buona qualità e gente d'esperienza come Quagliarella che sorprende di anno in anno anche per lo spessore umano".

La corsa per lo scudetto: "Dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di migliorare partita dopo partita. Non dimentichiamo che c'è una signora Atalanta che fa cose ottime e che è una realtà del nostro calcio. Dobbiamo fare il nostro percorso, di ostacoli e cadute, come nella vita, l'importante è avere la forza di guardare avanti perché stiamo costruendo qualcosa e non dobbiamo farci prendere da ansie particolari. Né la squadra né l'ambiente in generale".

Possibili altri sistemi di gioco: "Questo non lo so, dobbiamo vedere che tipo di garanzie danno i sistemi. Magari in alcuni partite ci sarà la possibilità di iniziare a provare qualcosa di diverso, ma non dimenticate che servono determinati equilibri e le cose vanno provate e riprovate. Vedremo se ci sarà il tempo necessario per attuare cambiamenti".

SPORTAL.IT | 22-02-2020 15:50