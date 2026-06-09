Inter, sarà il Mondiale di Lautaro? Perché stavolta il Toro è in vantaggio su Alvarez per affiancare Messi

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Julian Alvarez è avvertito: dopo l’Inter, Lautaro Martinez vuole prendersi l’Argentina. Ai Mondiali 2026 il Toro può ambire a diventare il partner d’attacco di Lionel Messi, soffiando il posto all’attaccante dell’Atletico Madrid e prendendosi una piccola rivincita rispetto a quanto accaduto in Qatar nel 2022.

Argentina, il duello tra Lautaro e Alvarez

Quelli in Canada, Messico e Stati Uniti potrebbero davvero essere i Mondiali di Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter punta a prendersi un posto da protagonista nell’Argentina di Lionel Scaloni conquistando la maglia da titolare accanto a Leo Messi: a differenza di quanto avvenuto quattro anni fa a Qatar 2022, il Toro potrebbe soffiare a Julian Alvarez il ruolo di partner d’attacco del numero 10 e prendersi così una piccola rivincita.

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Lautaro e i Mondiali agrodolci in Qatar

Nell’ultima edizione dei Mondiali, che l’Argentina concluse col titolo di campione del mondo, Lautaro riuscì a dare un contributo limitato a causa di una condizione non ottimale, dovuta a un infortunio precedente al torneo. Il Toro scese in campo da titolare nelle prime due partite, ovvero nella clamorosa sconfitta all’esordio contro l’Arabia Saudita (2-1) e nel successivo successo contro il Messico (2-0), partita che la Selecciòn sbloccò però solo dopo la sua uscita dal campo.

Lautaro partì dalla panchina nelle tre gare successive, non mise piede in campo nella semifinale con la Croazia, per poi disputare 17’ nei supplementari della finalissima vinta ai rigori contro la Francia. Rendimento finale: 6 presenze, 238 minuti, zero gol e zero assist.

La crescita nella Selecciòn

Dopo il Qatar, però, il peso di Lautaro nell’Argentina è decisamente aumentato, anche grazie alle prestazioni monstre offerte dal Toro nella Copa America vinta dalla Selecciòn nel 2024, quando trascinò la nazionale di Scaloni alla vittoria con 5 gol, compreso quello decisivo nella finale con la Colombia.

Nell’ultimo biennio Lautaro e Alvarez hanno continuato a duellare per il ruolo di centravanti dell’Argentina, con l’attaccante dell’Atletico Madrid che negli ultimi tempi è sembrato compiere un passo avanti rispetto all’interista. Arrivati alla vigilia dei Mondiali, però, i due sembrano nuovamente alla pari. Anzi, oggi il Toro ha un vantaggio da sfruttare.

Il vantaggio di Lautaro ai Mondiali 2026

Alvarez è infatti ancora alle prese con le conseguenze dell’infortunio alla caviglia che gli ha impedito di essere al top nella semifinale di Champions League con l’Arsenal e che l’ha estromesso dalle ultime 9 giornate della Liga. Non a caso Lautaro è tornato titolare nell’ultima amichevole dell’Argentina, il 2-0 rifilato domenica all’Honduras in cui ha firmato un gol e un assist: era dal test contro l’Angola dell’14 novembre che l’interista non giocava dal 1’ in nazionale. Si tratta di un segnale di fiducia importante per Lautaro, favorito a questo punto per partire titolare anche nella gara d’esordio della Selecciòn ai Mondiali, in programma il 17 giugno contro l’Algeria. Molto dirà l’amichevole di domani contro l’Islanda: per Lautaro è arrivato il momento di prendersi l’Argentina.