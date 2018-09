Inter, Lautaro non convocato per Parma

(ANSA) – MILANO, 14 SET – L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez non è stato convocato dal tecnico Luciano Spalletti per la gara di domani contro il Parma. L’argentino non ha infatti recuperato dall’ematoma al soleo della gamba sinistra, che lo ha costretto a saltare la gara con il Bologna e le amichevoli con la nazionale. Presente invece Sime Vrsaljko, che ha recuperato dal problema al ginocchio ma dovrebbe partire dalla panchina.

L’elenco dei 22 convocati: Handanovic, Padelli, Berni; Vrsaljko, De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Miranda, Dalbert, D’Ambrosio, Skriniar; Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Brozovic; Icardi, Keita, Politano, Perisic e Candreva.

VIRGILIO SPORT | 14-09-2018 14:38